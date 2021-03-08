Папа римский Франциск назвал тюрьмой изоляцию во время пандемии

https://static.news.ru/photo/80157be0-801e-11eb-8b7b-96000091f725_660.jpg Папа Римский Франциск Фото: STR/dpa/Global Look Press

Папе римскому Франциску очень не хватало контакта с верующими во время пандемии коронавируса. Особенно остро этот дефицит общения понтифик ощущал в последние месяцы введённых ограничений, рассказал глава Римско-католической церкви.

Своими эмоциональными переживаниями Франциск поделился с журналистами своего пресс-пула во время перелёта из Ирака, где он находился с апостольской поездкой.

После месяцев «тюрьмы» [во время пандемии] я действительно чувствовал себя в заключении. Сейчас — как будто заново начал жить, — приводит ТАСС комментарий Франциска его встреч в Ираке.

Там понтифик провёл единственное массовое мероприятие — мессу на стадионе в присутствии более 10 тысяч верующих.

В Италии из-за введённых на фоне пандемии коронавируса ограничений папа римский в течение года не проводит службы в присутствии большого числа верующих. При этом его коллективные аудиенции возобновлялись лишь ненадолго и с серьёзными ограничениями.

Католическая церковь не исключает, что все предпасхальные и пасхальные ритуалы пройдут в «закрытом режиме».

84-летний Франциск стал первым главой Римско-католической церкви, который посетил Ирак. 6 марта он встретился в Наджафе с духовным лидером иракских шиитов аятоллой Али ас-Систани. Понтифик заявил, что террористы, напавшие на Ирак, совершили атаку на саму историю. По его словам, насилие не исходит от религии. Понтифик призвал представителей всех конфессий молиться вместе и «видеть друг друга», писал NEWS.ru.