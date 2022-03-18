Папа римский Франциск призвал положить конец конфликту на Украине

Папа римский Франциск призвал мировых лидеров приложить усилия, чтобы положить конец конфликту на Украине. Об этом понтифик заявил по окончании традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра, на которой собрались тысячи верующих. Трансляция велась на портале «Ватиканские новости».

Призываю всех членов международного сообщества приложить реальные усилия, чтобы положить конец военным действиям, — сказал он.

19 марта понтифик приехал в римскую педиатрическую больницу, где проходят лечение дети с Украины. Всего в Рим на лечение, в том числе срочное, были перевезены 50 детей с онкологическими, неврологическими и другими заболеваниями.

По его словам, конфликт на Украине разлучил многие семьи, некоторые дети и пожилые люди оказались лишены возможности получить медицинскую помощь.

Ранее папа римский Франциск сообщил, что Ватикан готов сделать всё ради достижения мира на Украине. Специально для этого он отправил в регион двух кардиналов. По его словам, Украина «всё больше нуждается в гуманитарной помощи». В связи с этим он призвал организовать гуманитарные коридоры для облегчения оказания помощи населению.