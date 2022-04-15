Папа римский Франциск назвал нынешнюю Пасху «военной»

Папа римский Франциск во время торжественного папского благословения «к городу (Риму) и к миру» заявил, что мир встречает «военную Пасху», сообщает агентство Reuters. Он также заявил, что Украина погрязла в «жестоком и бессмысленном» конфликте.

Франциск во время выступления на площади Св. Петра сравнил шок от боевых действий в Европе с шоком, который, как написано в Евангелии, испытывали апостолы, когда увидели воскресшего Иисуса, пишет агентство.

Наши глаза не желают наблюдать за «военной Пасхой». Мы видели достаточно кровопролития и насилия. Наши сердца наполнены страхом и горечью, в то время, как наши братья и сёстры вынуждены укрываться от бомбардировки, — сказал глава Католической церкви.

Ранее понтифик призвал встретить католическую Пасху перемирием на Украине. Он подчеркнул, что перемирие посредством переговоров должно быть окончательным, а не временным решением сложить оружие.

Франциск сообщил, что Ватикан готов сделать всё ради достижения мира на Украине. Специально для этого он ранее отправил в регион двух кардиналов. По его словам, Украина «всё больше нуждается в гуманитарной помощи». В связи с этим он призвал организовать гуманитарные коридоры для облегчения оказания помощи населению.