Папа римский вновь объявил о желании посетить Москву и Киев

Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск заявил, что хотел бы побывать с официальными поездками в Москве и Киеве уже в ближайшее время, пишет Reuters. По его словам, он собирается сделать это через некоторое время после посещения Канады — туда понтифик отправится с 24 по 30 июля. Агентство отметило, что визит главы католической церкви может быть назначен на сентябрь.

Теперь, возможно, после того как я вернусь из Канады, мне удастся поехать на Украину. Первое, что нужно сделать, это поехать в Россию, чтобы попытаться каким-то образом помочь, но я хотел бы побывать в обеих столицах, — заявил понтифик в интервью.

Ранее папа римский Франциск указывал, что действительно хотел бы побывать на Украине, но отмечал, что сначала ему нужно дождаться подходящего момента. По словам понтифика, для начала он хочет встретиться с представителями украинских властей, чтобы поговорить с ними и понять, возможна ли такая поездка в целом.

До этого на тему поездки на Украину понтифик рассуждал в начале апреля. Тогда он дал пресс-конференцию на борту самолета и выразил свои сомнения в целесообразности такого визита. Он сказал о поездке в Киев, что пока еще не знает, «удастся ли это сделать, удобно ли это, к лучшему ли это». Но отметил, что такую возможность он действительно рассматривает.