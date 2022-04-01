Папа римский допустил возможность визита на Украину

Папа римский Франциск не исключает возможности поездки на Украину. Вопрос его визита в страну в настоящее время обсуждается, сообщает ТАСС со ссылкой на журналиста американского телеканала NBC News Клаудио Лаванга.

По словам корреспондента, он задал понтифику вопрос о посещении Украины во время апостольской поездки на Мальту и получил утвердительный ответ.

Я спросил у Папы Франциска, рассматривает ли он визит в Киев. Он ответил: «Да, это (предложение — NEWS.ru) на столе», — цитирует агентство журналиста.

Ранее Франциск назвал происходящее на Украине «сумасшествием» и заявил, что мировые лидеры должны приложить усилия к тому, чтобы положить конец конфликту. Он также заявил, что Ватикан готов сделать всё необходимое для достижения мира в стране. По словам понтифика, он специально направил на Украину двух кардиналов для оказания помощи местному населению.