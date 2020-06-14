Папа Франциск призвал возобновить поиски пути к миру и стабильности в Ливии

https://static.news.ru/photo/4e5b39a8-ae3e-11ea-a412-fa163e074e61_660.jpg Папа Римский Франциск Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Папа Римский Франциск призвал международные организации возобновить поиски «пути в направлении прекращения насилия, который приведёт к миру, стабильности и единству Ливии».

С большим беспокойством и болью я слежу за драматической ситуацией в Ливии, — заявил понтифик, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим.

По его словам, международное сообщество обязано обратить свой взор на Ливию. Нынешняя ситуация обострила положение местных жителей. Многие потеряли дома и вынуждены бежать в чужие страны в поисках крова и работы. Затем он попросил верующих помолиться за это государство, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, вице-премьер восточно-ливийского правительства Абдул Салам аль-Бадри призвал Израиль помочь Восточной Ливии преодолеть кризисную ситуацию. Заявление прозвучало на фоне продолжающегося наступления формирований правительства национального согласия (ПНС), обладающего широкой турецкой поддержкой, на позиции командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара.