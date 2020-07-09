Пандемия коронавируса усиливается на глобальном уровне

https://static.news.ru/photo/586c76da-c1c8-11ea-adb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ashish Vaishnav/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) практически ежедневно фиксирует рекордные уровни заражения коронавирусом в мире, что свидетельствует об усилении пандемии на глобальном уровне, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

На глобальном уровне пандемия усиливается, и почти ежедневно в ВОЗ поступает информация о рекордном количестве случаев заболевания, — цитирует ТАСС Вуйнович.

Она уточнила, что в общей сложности за полгода ВОЗ зарегистрировала более 10 млн случаев COVID-19, причём за последнюю неделю и предыдущую было зарегистрировано по миллиону случаев. По словам Вуйнович, резкий рост заболеваемости наблюдается в Северной и Южной Америке, а также в Юго-Восточной Азии и Африке.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки в российских регионах COVID-19 официально подтвердили у 6509 человек. За последние 24 часа от инфекции вылечились 8805 человек, 176 — умерли. По состоянию на 9 июля общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 707 301. За время пандемии от коронавируса вылечились 481 316 жителей России, скончались от инфекции 10 843 человека.

В мире коронавирусом заразились более 12,1 млн человек, свыше 552 тысяч умерли и более 7 млн излечились. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 3,1 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 769 тысяч заболевших.