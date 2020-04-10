Начало эпидемии коронавирусной инфекции в Китае совпало с предположениями иностранной прессы о том, что кризисная ситуация на национальном уровне приведёт к смене власти. Обозреватели всерьёз допустили, что политическая карьера председателя КНР Си Цзиньпина близка к концу. Теперь же Пекину удалось обуздать распространение COVID-19. Правда, вопросов о переменах внутри политической элиты это так и не снимает.

За последние четыре десятилетия Коммунистическая партия Китая пережила множество кризисов, начиная с восстания на площади Тяньаньмэнь в 1989 году и заканчивая эпидемией атипичной пневмонии, а также финансовым коллапсом нулевых. Некоторые из критиков китайского руководства давно предсказывали его скорую кончину, но раз за разом ошибались в своих прогнозах. Сейчас — другое время. К разочарованию частных инвесторов, к недоверию западных держав и обострению напряжённости в отношениях между КНР и США в «копилку» проблем Си Цзиньпина добавилась инфекция COVID-19, которая стала поводом считать КНР главной виновницей заражения других стран. Это является источником стресса для властей Китая. Неэффективность мер, принятых председателем КНР на ранних этапах эпидемии, её замалчивание и очевидный репутационный урон для страны вызвали недовольство среди китайских партийных функционеров.

Li Xueren/XinHua/Global Look Press

В настоящее время малые и средние предприятия Китая терпят крах, рабочие теряют места, а инфляция усиливается. Несмотря на то что китайское руководство хорошо разбирается в том, как экстренно потушить очаг проблемы, ему редко приходилось сталкиваться с таким количеством экзистенциальных кризисов одновременно. Не случайно на пике общественного гнева, вызванного попытками скрыть вспышку инфекции в Ухани, Си Цзиньпин исчез из поля зрения. После переговоров с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханом Гебрейесусом 28 января он не появлялся на публике вплоть до беседы с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном 5 февраля. Это довольно непривычно для политика, который постоянно находится в центре внимания. Отсутствие Си Цзиньпина в публичном поле на фоне паники было заметно и вынудило некоторых наблюдателей предположить , что его позиции находятся в опасности.

Аналитики выделяют несколько сценариев развития событий. Наихудший сценарий — это крах «режима», который предполагает возможные негативные последствия в виде прихода к власти более «плотоядных» политиков. К счастью, такой вариант маловероятен: несмотря на то что Китай продолжает находиться в условиях беспрецедентного экономического шока, его экономика не остановилась. Как отметил исследователь Колумбийского университета Шан-Цзинь Вэй, высокоразвитая индустрия электронной коммерции в КНР позволила местному населению не делать паузу в потреблении.

Dong Baosen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Другой сценарий — это смена власти, когда полномочия председателя КНР официально истекут через два года. В третьем сценарии власть более жёстким способом переходит к другим политическим силам на фоне безуспешных попыток китайского лидера удержаться. Ещё год назад один из исследователей констатировал , что в КНР наблюдается растущая оппозиция администрации Си Цзиньпина, однако она «рассматривает вопрос об избавлении от высшего лидера в соответствии со всеми правилами политической системы».