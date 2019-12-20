https://static.news.ru/photo/90d099d4-23df-11ea-b21f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alcaldía de Medellín/twitter.com

Мемориальный парк в память о жертвах одного из крупнейших наркобаронов — Пабло Эскобара — появился в его родном колумбийском городе — Медельине. Объект построили на месте уничтоженного особняка преступника.

В центре зелёной зоны установили стену длиной 70 метров и высотой 4 метра. В ней проделали 46 612 светящихся отверстий. Именно столько граждан погибли от рук приспешников Эскобара, пишет El Tiempo .

Пал символ беззакония, родился мемориальный парк, который мы сегодня посвящаем жертвам — нашим героям, а не палачам, — заявил секретарь городской мэрии Мануэль Вийя.

Дом «Монако», в котором жил Эскобар, сравняли с землёй в феврале 2019 года. В здании работал музей, где хранились личные вещи руководителя Медельинского картеля. Учреждение закрыли из-за «пропаганды образа жизни одного из самых мрачных бандитов».

Ранее NEWS.ru писал, что наркоторговцу Хорхе Рока Суаресу, известному также как «Соломенная шляпа», удалось сбежать из-под стражи. В этот момент он проходил лечение в одной из больниц Боливии, куда его перевели из тюрьмы в связи с недомоганием.

Поставщик картеля в колумбийской Медельине и соратник Пабло Эскобара отбывал наказание в американской тюрьме в течение 35 лет, после чего его перевезли в Боливию, где он должен был отсидеть ещё 15 лет.