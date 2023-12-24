Палестинский журналист стал 101-й жертвой среди сотрудников СМИ в Газе

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более 100 журналистов были убиты при исполнении своих профессиональных обязанностей в секторе Газа с начала эскалации, сообщает Управление по работе со средствами массовой информации в анклаве. Как сообщается на сайте организации, 101-й жертвой стал корреспондент одного из палестинских изданий Ахмед аль-Мадхун. Он скончался в результате израильской бомбардировки.

Война между Израилем и сектором Газа — самая опасная ситуация для журналистов, которую мы когда-либо видели, и эти цифры ясно это показывают. Израильская армия за 10 недель убила больше журналистов, чем любая другая армия или организация за один год, — говорится в заявлении.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что среди убитых и раненых журналистов в зоне палестино-израильского конфликта есть представители средств массовой информации стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. При этом, по ее словам, организация никак не комментирует данную ситуацию, ссылаясь на то, что произошла она не в Европе и к ней не имеет никакого отношения. Захарова назвала такой подход «чудовищным».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что по меньшей мере 136 сотрудников организации погибли в секторе Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта. Он добавил, что большинство сотрудников всемирной организации были вынуждены покинуть свои дома.