Палестинский имам осудил погром в аэропорту Махачкалы Имам Айман аль-Шукайри: мусульмане не должны преследовать мирных евреев

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То, что произошло в аэропорту Махачкалы 29 октября, нельзя назвать благим и угодным воле Аллаха, заявил NEWS.ru имам мечети из палестинского лагеря беженцев Айн аль-Хельве на юге Ливана Айман аль-Шукайри. По его словам, происходящее в секторе Газа вызывает у всех мусульман «горькие и раздирающие эмоции», но это не является оправданием для насилия против мирных людей.

Люди в аэропорту собрались с благими намерениями, но нельзя творить добрые дела, совершая зло, применяя силу против невиновных. Нельзя наказывать простых людей за то, в чем они невиновны, — подчеркнул аль-Шукайри.

Имам отметил, что с болью смотрел на флаги Палестины, которые мелькали у собравшихся в аэропорту людей, и боялся, что разъяренная толпа может сделать с евреями, которые могли быть непричастны к страданиям людей в Газе.

Чем мы тогда отличаемся от сионистского образования, которое сеет эти безумие и жестокость против нашего народа и хочет уничтожить нас до последнего ребенка? Мы — люди мира, люди праведной борьбы. По воле Аллаха, мы сможем защитить себя и накажем своих обидчиков, но только тех, кто вершил над нами зло, — сказал богослов.

Президент России Владимир Путин вечером 30 октября проведет большое совещание из-за событий в Махачкале. Ожидается его выступление, а сама встреча пройдет в закрытом режиме. В Кремле выразили уверенность, что события в Дагестане были спровоцированы извне.

Как рассказал директор аэропорта в Махачкале Саид Рамазанов, ущерб от беспорядков предварительно оцениваются в несколько миллионов рублей. По его словам, пострадало оборудование и объекты инфраструктуры. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил найти организаторов событий в Дагестане.