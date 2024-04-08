Палестина может стать членом ООН Постпред Мальты Фрезьер: заявку Палестины на принятие в ООН рассмотрят в апреле

Фото: un.org

Совет безопасности ООН рассмотрит заявку Палестины на вступление в международную организацию в течение апреля, заявила постоянный представитель Мальты при ООН Ванесса Фрезьер. По ее словам, которые приводит ТАСС, соответствующая договоренность уже была достигнута. Заявку рассмотрят члены комитета по приему новых членов ООН.

Мы договорились о том, что комитет [по приему новых членов ООН] будет вести рассмотрение [заявки Палестины] в апреле. Мы также все признаем, что любой член СБ может предложить свое решение по членству, — отметила она.

Отмечается, что в настоящее время Палестина имеет статус постоянного наблюдателя в ООН. В 2011 году власти страны уже подавали заявку на вступление во всемирную организацию, однако позднее отозвали ее. В апреле 2024 года заявка была направлена вновь.

Как сообщалось ранее, участники переговоров по перемирию в секторе Газа достигли консенсуса по основным пунктам договора. На встрече, проходившей в Каире, присутствовали представители палестинского движения ХАМАС, Египта, Катара, Израиля, а также США. К настоящему моменту перемирие в регионе заключено не было, документ будет утвержден в ближайшие дни.