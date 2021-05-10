Палестина хочет провести конференцию по Ближнему Востоку в Москве

https://static.news.ru/photo/18ff1b34-b19a-11eb-bb26-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что власти частично признанного государства надеются на проведение международной конференции с участием 20--25 стран по проблемам Ближнего Востока в конце года. Об этом сообщает РИА Новости.

В Палестине хотят , чтобы мероприятие прошло в Москве. Нофаль, однако, признал, что окончательное решение по этому вопросу может принять только международный квартет в составе делегаций Европейского союза, России, США и ООН. По словам посла, необходимо провести министерскую встречу квартета, чтобы подготовить конференцию.

Ранее министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что нельзя допустить ситуации, в которой США вновь провозгласят себя единственным посредником в ближневосточном урегулировании. Глава палестинского МИД отметил, что международный квартет является главным действующим лицом в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

Палестинцы в рамках приостановленного в данный момент процесса мирного урегулирования требуют, чтобы границы между Израилем и Палестиной проходили по линиям, существовавшим до войны 1967 года. Израиль категорически отказывается от этого предложения и не соглашается делить Иерусалим, который еврейское государство объявило своей вечной и неделимой столицей.