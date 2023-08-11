Палеонтологи Египта открыли вымерший вид китов, живший 41 млн лет назад

Фото: Australia/Instagram.com/Global Look Press

Египетские палеонтологи открыли вымерший вид китов, живший на Земле около 41 млн лет назад, говорится в сообщении Университета Эль-Мансуры. Новый вид считается одним из самых маленьких по размеру и старейшим из предков современных обитателей океана.

Исследовательская группа под руководством египетских ученых из Университета Эль-Мансуры зафиксировала открытие нового вида вымерших предков китов, которые обитали в египетских водах около 41 миллиона лет назад, — говорится в сообщении.

Новый вид получил название Tutcetus rayanensis — в честь египетского фараона Тутанхамона и района Вади Эр-Райян, в котором были найдены окаменелости кита. Вид относился к базилозавридам — семейству китообразных, представлявшему первые этапы полноценного проживания китов в воде.

Длина древних китов достигала 2,5 метра, вес конкретной находки составлял 187 килограммов. Представители этого вида умели хорошо плавать и, возможно, погружались на различную глубину.

Ранее стало известно, что ученые обнаружили на острове Уайт в Великобритании окаменелые останки вида спинозавров, который был ранее неизвестен науке. Он оказался длиннее и крупнее всех хищных ящеров времен мезозоя. Спинозавры — одни из самых больших динозавров, которые жили на территории современных Африки и Европы примерно 112 миллионов лет назад.