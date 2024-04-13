«Пальба без разбору»: посол Антонов оценил новые санкции США Антонов назвал неоправданным шагом запрет США на импорт металлов из РФ

Фото: Russian Embassy in the USA/via Globallookpress.com/Global Look Press

Анатолий Антонов

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал запрет Минфина США на торговлю российскими алюминием, медью и никелем очередным неоправданным и политизированным шагом. Он также охарактеризовал новые рестрикции как «пальбу без разбора».

Причем данный поступок — это даже не «выстрел в ногу», а «пальба без разбору», — считает он.

Дипломат допустил, что решение Вашингтона продиктовано надеждой на резкое подорожание металлов в США. Он отметил, что Белый дом с легкостью вносит дисбаланс в работу мировых рынков, подключая к санкциям сателлитов.

Антонов подчеркнул, что США «малюет» свои шаги в качестве доказательства лидерства в сдерживании России. Вашингтон пытается помешать успехам Москвы в СВО, считает он. Дипломат также пояснил, что, вводя новые рестрикции, США посылают Украине сигнал, чтобы Киев на переговоры с Москвой не соглашался.

Ранее Министерство финансов США опубликовало заявление, в котором содержится запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского производства. Возможны предусмотренные законом исключения, в том числе в случае наличия лицензии или другого разрешения Управления по контролю за иностранными активами финансового ведомства. Запрет не распространяется на металлы, добытые до 13 апреля 2024 года. К санкциям присоединилась и Великобритания.