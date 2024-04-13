Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал запрет Минфина США на торговлю российскими алюминием, медью и никелем очередным неоправданным и политизированным шагом. Он также охарактеризовал новые рестрикции как «пальбу без разбора».
Причем данный поступок — это даже не «выстрел в ногу», а «пальба без разбору», — считает он.
Дипломат допустил, что решение Вашингтона продиктовано надеждой на резкое подорожание металлов в США. Он отметил, что Белый дом с легкостью вносит дисбаланс в работу мировых рынков, подключая к санкциям сателлитов.
Антонов подчеркнул, что США «малюет» свои шаги в качестве доказательства лидерства в сдерживании России. Вашингтон пытается помешать успехам Москвы в СВО, считает он. Дипломат также пояснил, что, вводя новые рестрикции, США посылают Украине сигнал, чтобы Киев на переговоры с Москвой не соглашался.
Ранее Министерство финансов США опубликовало заявление, в котором содержится запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского производства. Возможны предусмотренные законом исключения, в том числе в случае наличия лицензии или другого разрешения Управления по контролю за иностранными активами финансового ведомства. Запрет не распространяется на металлы, добытые до 13 апреля 2024 года. К санкциям присоединилась и Великобритания.