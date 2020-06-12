Палата представителей парламента Непала одобрила изменение карты страны

https://static.news.ru/photo/78468cf6-ad92-11ea-a7d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Skanda Gautam/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В карту Непала будут включены ряд районов, в настоящее время принадлежащих Индии. Такое решение приняла палата представителей парламента страны.

Как сообщает газета The Kathmandu Post, это решение также предусматривает изменения в изображении Непала на гербе страны.

Все 258 законодателей, присутствовавших на заседании, проголосовали за законопроект, против него не было подано голосов, — заявил спикер палаты Агни Сапкоту.

Отмечается, что в Индии это решение вызвало озабоченность, поскольку новая редакция карты Непала включает три района, которые входят в штат Уттаракханд.

Как писал NEWS.ru, глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что долговые обязанности 25 развивающихся стран будут поддерживаться полгода за счёт специального трастового фонда организации. Гранты будут выделены странам: Непал, Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Центральноафриканская Республика, Чад, Коморские Острова, Демократическая Республика Конго, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гаити, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Соломоновы Острова, Таджикистан, Того, Йемен.