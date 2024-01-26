Пакистанская стюардесса исчезла перед вылетом из Канады The Media Line: пакистанская стюардесса исчезла перед вылетом из Торонто

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Стюардесса Пакистанских международных авиалиний (PIA) исчезла перед вылетом самолета из Канады, передает The Media Line. По информации издания, это не первый случай, когда у перевозчика пропадают сотрудники. Согласно данным источников, члены экипажа сбегают и просят убежища в других странах с 2018 года.

Как пишет издание, Фаиза Мухтар прибыла в Торонто из Исламабада 19 января, она должна была вылететь в Карачи 20 января, но не явилась на работу и перестала выходить на связь. По данным собеседника издания, за прошедший год в Канаде скрылись как минимум семь человек.

Авиакомпания винит в происходящем канадские власти, которые, по их мнению, придерживаются либеральной политики в отношении беженцев. В PIA заявили, что будет увольнять скрывшихся сотрудников, а также предавать их суду, когда они вернутся в Пакистан.

При этом, как указывает издание, волна исчезновений членов экипажей может быть связана не только с этим. Отмечается, что на решение сбежать могла повлиять экономическая обстановка в стране, а также низкие заработные платы.

Ранее пассажир самолета, выполнявшего рейс из Токио в США, укусил стюардессу, в результате происшествия борт японской авиакомпании All Nippon Airways вынужден был вернуться в аэропорт вылета. Уточняется, что нападение на бортпроводницу совершил пассажир-американец.