https://static.news.ru/photo/05de4288-e148-11e9-9688-fa163e074e61_660.jpg Кандил Балоч и Мухаммад Васим Фото: instagram.com/hyderabadupdate

Житель Пакистана Мухаммад Васим получил пожизненное тюремное заключение за убийство своей сестры — Кандил Балоч (настоящее имя — Фаузия Азим). Девушку называли «пакистанской Ким Кардашьян».

Она обрела известность благодаря Интернету — публиковала фото и видеоролики, где пела и танцевала. Покойная считала себя борцом за права женщин в «патриархально мыслящем обществе», пишет The Independent .

В 2016 году Васим задушил родственницу, зашив ей рот и нос и перекрыв доступ воздуха. Мужчина признал свою вину. По его мнению, погибшая «опозорила» семью публикациями в Сети. Адвокат Мухаммада Сардар Мехбуб заявил, что защита обжалует решение суда.

Другие шесть фигурантов, включая двух других братьев жертвы, признаны невиновными.

Ранее News.ru сообщал, что американский суд вынес приговор мексиканскому наркобарону Хоакину Гузману Лоэре по прозвищу Коротышка. Инстанция отправила преступника за решётку на пожизненный срок.