Пакистан пригрозил Ирану последствиями после удара МИД Пакистана: удар Ирана может иметь серьезные последствия

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Удар Вооруженных сил Ирана по территории Пакистана является нарушением воздушного пространства страны, которое может повлечь за собой серьезные последствия, предупредили в Министерстве иностранных дел страны. Там отметили, что решительно осуждают произошедшее.

Пакистан решительно осуждает неспровоцированное нарушение своего воздушного пространства со стороны Ирана и удар по пакистанской территории, в результате которого погибли двое ни в чем не повинных детей и были ранены три девочки. Это нарушение суверенитета Пакистана абсолютно неприемлемо и может иметь серьезные последствия, — говорится в тексте сообщения.

Ранее сообщалось, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар по штабам террористической группировки «Джейш аль-Адль» в Пакистане. По имеющимся данным, при атаке применялись баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Отмечается, что это был первый удар КСИР по территории Пакистана.

До этого стало известно, что представители Корпуса стражей Исламской революции совершили атаки на объекты в столице Иракского Курдистана городе Эрбиле. По их словам, это стало ответом на недавние теракты, совершенные на территории Ирана. Отмечается, что в результате обстрела погибли по меньшей мере четыре человека.