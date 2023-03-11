Пакистан предложил передать Украине танки при одном условии Firstpost: Пакистан предложил вернуть Украине купленные у нее же танки за деньги от Запада

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Танк Т-80УД

Власти Пакистана предложили передать Украине танки, которые были закуплены у нее самой в конце 1990-х, в обмен на финансовую поддержку со стороны Запада, сообщает Firstpost со ссылкой на источники. По данным портала, речь идет о 44 танках Т-80УД. Какие конкретно меры имеются в виду под финансовой поддержкой Запада, не сообщается.

Пакистан предложил передать Украине 44 танка Т-80УД в обмен на финансовую поддержку Запада. Пакистан закупил эти танки у Украины в период с 1997 по 1999 год, — рассказал собеседник Firstpost.

Кроме этого, авторы портала рассказали, что украинские войска используют пакистанские 122-мм артиллерийские снаряды в ходе боестолкновений с российскими военнослужащими. Власти Пакистана продали снаряды Украине еще в 2022 году.

Ранее гендиректор немецкой компании Rheinmetall Армин Паппергер рассказал о планах построить завод по производству танков Leopard на Украине. По его словам, предприятие сможет выпускать до 400 боевых машин ежегодно, определенная договоренность по этому вопросу уже существует. Окончательное решение по поводу сделки может быть принято в течение двух месяцев.