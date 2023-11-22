Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС Посол Джамали: Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году

Фото: Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС и надеется присоединиться к организации уже в 2024 году, заявил в интервью ТАСС новый посол Исламабада в Москве Мухаммад Халид Джамали. Он отметил, что страна рассчитывает на содействие РФ в вопросе приема в объединение.

Мы уже подали заявку. Мы контактируем со странами-членами для оказания поддержки членству Пакистана и рассчитываем на содействие России, — сказал дипломат.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщал, что БРИКС планирует согласовать кандидатов на статус государств-партнеров к саммиту в Казани в 2024 году. По его словам, в период российского председательства организация будет уделять особое внимание расширению «круга друзей БРИКС».

Также ранее стало известно, что Индонезия может вступить в БРИКС в ближайшие два года. Правительство страны ожидает подходящего момента для принятия такого решения.

По мнению бывшего советника по вопросам экономики при Белом доме Джо Салливана, БРИКС, состоящий из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, в скором времени может стать более влиятельным, чем западные объединения подобного типа. По его словам, это поспособствует привлечению в организацию новых участников.