Пакистан отказал США в размещении военных баз

https://static.news.ru/photo/da9197dc-c841-11eb-b252-96000091f725_660.jpg Шах Мехмуд Куреши Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Власти Пакистана приняли решение отказаться от передачи своих военных баз американским военным, которые выводят свой контингент из Афганистана. Об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши. Его слова приводит телеканал Geo News.

Мы хотим, чтобы мирный процесс продвигался вперёд вместе с выводом войск. Мир не считает Пакистан частью проблемы, — рассказал политик.

По его словам, в правительстве заявили всем политическим партиям, что страна не намерена предоставлять американским военным базы. Куреши подчеркнул, что Пакистан должен видеть свой интерес в этом.

Ранее журналисты New York Times сообщили со ссылкой на источники, что администрация США пытается договориться с правительством Пакистана о предоставлении военной базы. Военные планируют использовать её для сбора разведывательных данных и нанесения ударов по позициям террористов в Афганистане после того, как эту страну покинут американские войска. При этом в Пентагоне не подтвердили факт переговоров, заявив, что поиск необходимых вариантов ведётся.

Афганские власти пытаются укрепить контакты с Китаем после вывода натовского контингента. Источник в Кабуле заявил, что афганское руководство отдаёт высокий приоритет диалогу с Пекином, который предложил организовать у себя прямую встречу участников афганского конфликта. На этом фоне появляются опасения, что после ухода американцев КНР нарастит своё военное присутствие в регионе.