СМИ: Пакистан остался без энергоснабжения

https://static.news.ru/photo/45d75580-52b9-11eb-8862-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Весь Пакистан остался без электроэнергии. Ведутся работы по устранению аварии.

В Пакистане, где проживает более 200 млн человек, произошёл масштабный сбой в электрических сетях. Об этом утверждает местное издание Dawn.

Без света незадолго до полуночи оказались жители городов Карачи, Исламабад, Лахор, Мултан и Касур. Сообщается, что отключение электроэнергии наблюдаются и в других городах страны.

Специальный помощник премьер-министра Шахбаз Гилл заявил, что министр энергетики и вся его команда работают над выяснением причин аварии.

Ранее, 2 января, из-за снегопада в 1008 населённых пунктах Псковской области начались проблемы со «светом». Без него остались около 16,2 тысячи человек. Среди обесточенных объектов в Опочецком, Псковском, Печорском, Островском, Палкинском и Гдовском районах оказались 13 социальных. Сумма мощностей отключённых потребителей составила 8,9 МВт.

Как писал NEWS.ru, руководитель Псковской области Михаил Ведерников отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о ходе ликвидации последствий ледяного дождя. Стихия лишила электроэнергии свыше 20 тысяч человек.