Падение рейтинга Зеленского объяснили «закономерностью» и «ковидом»

https://static.news.ru/photo/0cdd0bc8-6e46-11eb-803b-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Подчинённые Владимира Зеленского объяснили падение его рейтинга «закономерностью». Так высказался глава офиса украинского президента Андрей Ермак, который считает, что против главы государства работает «мощнейшая машина» — как в стране, так и вне её.

Зеленский обошёл бывшего президента страны Петра Порошенко весной 2019 года. Тогда его поддержали 73,22% избирателей. Но уже в декабре прошлого года выяснилось, что за действующего главу государства проголосовали бы только 27% избирателей.

По данным социологического опроса, опубликованного фондом «Демократические инициативы», 28% украинцев назвали Зеленского «неудачником года», а 14,5% — «политиком года».

Падение рейтинга президента Андрей Ермак объяснил «непростыми временами» и «ковидом», причём чиновник уверен, что такая ситуация складывается во всём мире.

Вторая причина — против украинской власти целенаправленно, целых два года, работает мощнейшая машина как внутри страны, так и извне, которая каждый день сегодня даже положительные достижения нивелирует... Сегодня поток лжеинформации, не критики, практически откровенных оскорблений, практически не прекращается, — высказался глава офиса президента в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее NEWS.ru сообщал, что оснований для импичмента президента Украины Владимира Зеленского после закрытия нескольких телеканалов нет, заявил руководитель офиса главы государства Андрей Ермак. Так он прокомментировал сбор подписей за импичмент президента, который начала партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».