Падение ханства: Имран Хан поплатился за визит к Путину

К изучению вопроса о конституционности роспуска Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Пакистана приступила специальная коллегия верховного суда страны. Удаление законодателей было инициировано премьер-министром Имраном Ханом в ответ на попытку выразить ему вотум недоверия. Впрочем, пока что политик остаётся выполнять свои обязанности. За последние месяцы он стал объектом ожесточённой критики за проблемы в сфере экономики. Список претензий пополнил даже визит в Москву, который Хан совершил одновременно с началом российской спецоперации на Украине. Подобный жест вызвал протест армейских кругов в Пакистане.

Главный судебный орган начал заниматься вопросом о правомерности после того, как президент Пакистана Ариф Алви сообщил о роспуске Национальной ассамблеи по запросу Хана. Пойти на такие меры премьера побудила готовность парламентской оппозиции объявить ему вотум недоверия. Противники обвиняют Хана в неспособности улучшить экономическое положение Пакистана, а также — причастности к ряду коррупционных скандалов. Теперь, если специальная коллегия по итогам изучения аргументов сторонников Хана и представителей оппозиции сочтет роспуск парламента незаконным, у законодателей есть шанс назначить очередное голосование по вотуму недоверия.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан (в центре) Сергей Савостьянов/ТАСС

Кабинет министров, который на фоне общей ситуации также остановил работу, успел сообщить, что премьер уже не является полномочным в связи с роспуском парламента. Однако, политик, согласно ряду официальных уточнений, продолжает выполнять свои обязанности как и.о. В связи с противодействием со стороны законодателей Хан делает ставку на запуск досрочных выборов в парламент, исход которых, как говорят наблюдатели, остаётся его единственным вариантом сохранить власть. Сам и. о. премьера бросает своим оппонентам вызов, утверждая , что им лучше «согласиться на выборы, чем быть частью иностранного заговора с целью смены режима».

Есть данные, что голосование в Национальную ассамблею состоится через 90 дней.

Иностранный заговор

За последнее время рейтинг одобрения Хана существенно снизился. Опрос, проведённый компанией Gallup в этом году, продемонстрировал, что самой большой проблемой для местного электората являются экономика. Подорожали продукты питания и топливо, увеличился внешний долг. Продолжение программы поддержки под эгидой Международного валютного фонда (МВФ) находится под большим вопросом в связи с тем, что правительство ранее одобрило субсидии на топливо и введение налоговой амнистии еще до того, как получило разрешение из МВФ. Социологи говорят , что электоральная база Хана сохранилась в привычных пределах, однако колеблющиеся избиратели решили держаться от него на расстоянии.

Особенно неприятным явлением для неопределившегося электората стало то, что Хан, пытаясь аккумулировать дополнительную поддержку, практически полностью за последние недели погрузился в антизападную риторику. Он попытался изобразить вызов со стороны оппозиции как результат иностранного заговора, дав понять, что его противники якобы открыто сотрудничают с американской стороной. Так, он даже выступил с утверждением, что у него есть переписка, которая свидетельствует, что администрация президента Джо Байдена вступила в контакт с оппозиционерами. При этом Белый дом в лице директора по связям с общественностью Кейт Бедингфилд отверг соответствующие обвинения.

Разногласия с армией

Кульбиты премьерской политики не понравились и армейским кругам, которые активно поддерживали его с момента прихода к власти в 2018 году. Принято считать, что ситуация в отношениях с военными начала резко ухудшаться, когда глава Межведомственной разведки Пакистана (ISI) генерал Фаиз Хамид, являвшийся фаворитом главы правительства, направился в минувшем году в Кабул почти сразу после того, как движение «Талибан» (запрещено в России) взяло город в свои руки. С учётом того, что Исламабад принято считать открытым «спонсором» талибов, решение о поездке стало репутационным ударом, который вызвал недовольство начальника штаба сухопутных войск Пакистана генерала Камара Джаведа Баджвы.

Камар Джавед Баджва Anjum Naveed/AP/ТАСС

Очередная линия разлома наметилась, когда Баджва настоял на том, чтобы преемником Хамида на посту начальника ISI стал командир Надим Анджум. Хан безуспешно попытался выступить против.

Здесь начали проявляться разногласия между правительством и армией, особенно в тот момент, когда основные оппозиционные партии объединились в трёхсторонний альянс, который представлял огромную угрозу, — пишут индийские обозреватели.

По их словам, армейские круги начали постепенно понимать, что сделали неверный выбор, поставив на фигуру Хана.

Спор из-за Украины

Открытый вызов главе правительства Баджва бросил в минувшие выходные, назвав российскую спецоперацию на Украине «огромной трагедией», которую нужно «немедленно остановить».

Пакистан последовательно призывал к немедленному прекращению огня и боевых действий. Мы поддерживаем немедленный диалог между всеми сторонами, чтобы найти устойчивое решение конфликта, — отметил военачальник.

Его выступление прозвучало всего за день до того, как была предпринята попытка организовать вотум недоверия премьеру. Это вошло в диссонанс с нейтралитетом Хана, чей визит в Россию совпал по времени с началом спецоперации. Эта февральская поездка в очередной раз усилила нарратив об «особой» позиции Исламабада по отношению к Москве.

Более того, сейчас Баджва заявил, что у его страны давно налажены стратегические отношения с США, и эти связи жизненно важны для Пакистана.

Начальник генштаба сухопутных войск Пакистана Камар Джавед Баджва (в центре) Anjum Naveed/AP/ТАСС