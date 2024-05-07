Озвучено условие, при котором США прекратят финансирование ООН Reuters: США могут приостановить финансирование ООН после резолюции по Палестине

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Соединенные Штаты могут объявить о прекращении финансирования всех учреждений ООН, если будет принята резолюция о предоставлении членства Палестине, сообщает агентство Reuters со ссылкой постоянного представителя Израиля при ООН Гилада Эрдана. По его словам, этого требует американское законодательство.

Если [резолюция] будет принята, я ожидаю, что Соединенные Штаты могут полностью остановить финансирование ООН и его институтов в соответствии с американским законодательством, — заявил Эрдан.

США по-прежнему настаивают на осуществлении процесса признания государственности Палестины через прямые переговоры, отметил директор по коммуникациям и представителя американского постпредства в ООН Нейт Эванс. Он напомнил, что вопрос соответствия палестинцев критериям Устава ООН по-прежнему не решен. При этом по закону Вашингтон не может финансировать учреждения организации, предоставившие членство непризнанным на международной арене субъектам.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что в Евросоюзе нет консенсуса по санкциям против Израиля «за войну в секторе Газа». По его словам, об этом могут задуматься отдельные страны с высоким числом исламского населения, такие как Бельгия, Франция и Испания.