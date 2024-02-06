Ожидающий суда в Аргентине по запросу Киева россиянин попросил об убежище

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Защита россиянина, ожидающего суда в Аргентине по выдаче Украине, подала прошение о предоставлении ему политического убежища, сообщила РИА Новости заведующая консульским отделом посольства России в Аргентине Наталия Пустовалова. По ее словам, ее ведомство готово оказать мужчине юридическую поддержку в этом вопросе.

Находимся в постоянном контакте с Чуркиным. Его обвиняют в «заведомо ложном сообщении о совершении уголовного правонарушения». У россиянина есть аргентинский адвокат, который защищает его интересы и который подал прошение о предоставлении Чуркину политического убежища, — отметила Пустовалова.

30 января в Аргентине был задержан гражданин России по фамилии Чуркин. Он приехал туда с семьей на отдых. Как уточнила Пустовалова, россиянин находится под подпиской о невыезде. В ближайшие полтора месяца местный суд должен решить, подлежит ли мужчина экстрадиции на Украину.

При этом в Государственном бюро расследований Украины объяснили, что сын российского бизнесмена Игоря Чуркина задержан в Аргентине в связи с попыткой обманным путем сохранить бизнес в Киеве. Речь идет, по словам представителей бюро, о предприятии «Львовские автобусные заводы»: ООО, принадлежащее Чуркину, взяло ранее крупный кредит в госбанке под залог своего имущества. Россиянин якобы потратил эти средства по своему усмотрению и отказался возвращать кредит.