Озеро в Турции залило мазутом из-за нефтепровода НАТО

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Плотная мазутная пленка покрыла озеро Сапанджа в западной части Турции в результате аварии на нефтепроводе НАТО, сообщает издание Milliyet. Водоем является источником пресной воды для четырех-пяти миллионов человек.

Утечка мазута произошла после того, как во время дорожных работ в провинции Коджаэли была пробита ветка нефтепровода НАТО, топливо попало в озеро Сапанджа, снабжающее пресной водой четырех-пяти миллионов человек, — говорится в сообщении.

Власти организовали работы по ликвидации последствий аварии. В частности, были установлены боновые ограждения. Местное управление водоснабжения и канализации сообщило, что загрязненная часть озера находится далеко от пунктов забора воды, поэтому здоровью граждан ничто не угрожает.

Нефтепровод НАТО, проложенный на территории Турции, имеет протяженность более трех тысяч километров. Он удовлетворяет потребности турецкой армии и сил Альянса.

Ранее панамское судно HAI JIN JIANG разлило нефтепродукты в море у Новороссийска. Около 40 тонн горючего растеклось на 300 «квадратов». Спасатели Азово-Черноморского филиала установили локализующий ордер боновых заграждений, а также боны для предотвращения увеличения площади аварийного разлива.