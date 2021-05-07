Озеро надежды: Румыния открывает НАТО дверь в Чёрное море

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску выступил с неоднозначным заявлением, сказав, что Чёрное море отчасти является «натовским озером». Соответствующая ремарка в рамках онлайн-дискуссии, организованной исследовательской организацией European Policy Center, прозвучала в ответ на вопрос, что делать с постепенным превращением региона в зону российского влияния. Бухарест волнует эта тема всерьёз: его территория в этом месяце дважды станет площадкой для военных манёвров НАТО. Однако есть основания полагать, что подобная активность может привести исключительно к деградации в сфере безопасности.

Ауреску был задан вопрос о том, что может сделать Североатлантический альянс, чтобы помешать Кремлю «превратить Чёрное море в российское озеро».

Благодаря союзникам НАТО Чёрное море отчасти является и натовским озером, — заметил министр. — Как члены Альянса мы не можем отказаться от присутствия в регионе. И думаю, что важно продолжать продвигать наши ценности.

Ауреску поделился, что его страна не чувствует угрозы из-за российской активности в регионе, однако испытывает озабоченность «массированным перемещением военных» и другой «демонстрацией силы».

Нужно приложить больше усилий для сплочения восточного фланга, — выразил уверенность министр. — Ясно, что Россия рассматривает его как единое целое. И мы должны рассматривать восточный фланг так же.

В Бухаресте, следует из высказываний Ауреску, не думают, что нынешний уровень военной мобильности НАТО является удовлетворительным, в связи с этим важно развивать проекты, которые соединяют северную и южную часть восточного фланга.

navy.ro

«Защита от любого агрессора»

Несколькими днями ранее Румыния и страны — члены НАТО начали учения Dacia 21 Livex, которые проходят на 16 полигонах и других военных площадках страны. Эти манёвры, которые организованы Командованием объединённых сил Штаба обороны Румынии, должны завершиться только в середине июня. В них принимают участие Албания, Болгария, Британия, Венгрия, ФРГ, Испания, Италия, Латвия, Молдавия, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Америка, Турция, Франция и Черногория. Целью учений декларируют подтверждение «постоянной готовности натовских структур и американского стратегического партнёра к быстрому перемещению в Румынию значительных сил для защиты от любого агрессора».

Практически параллельно с ними — с 20 мая по 22 июня — должны пройти натовские учения Steadfast Defender 21 с задействованием территории Румынии, Венгрии, Болгарии и Португалии, а также одновременным участием до 9 тыс. бойцов на южном фланге Альянса. В Штабе Объединённых сил НАТО в Европе сообщили, что учения должны пройти в несколько этапов. Первая, морская часть будет включать манёвры с участием до 20 кораблей и субмарин и 40 самолётов. Вторая — это командно-штабные учения в Венгрии, где будет задействовано до 3 тысяч военных. Наконец, последняя, полевая часть учений будет проводиться в Румынии и Болгарии с участием 4 тысяч военнослужащих и 6 тысяч единиц техники. Отмечается, что последние этапы манёвров будут нацелены на отработку переброски военных соединений с запада на юго-восточную часть территории, которая относится к сфере ответственности Североатлантического альянса.

Forţele Terestre Române/facebook.com

Цена усиления на восточном фланге

Румыния становится местом высокой активности НАТО неслучайно. Весной 2020 года Центр анализа европейской политики (CEPA) выпустил доклад с адресованными командованию военного блока рекомендациями переориентироваться на Бухарест и сделать его опорой своей политики в Черноморском регионе. Это, с точки зрения западных аналитиков, помогло бы укреплению восточного фланга, где фиксируется асимметрия сил, и дало бы возможность воспрепятствовать «ревизионистской цели Москвы по формированию неоимперской сферы влияния».

Впрочем, у применения таких мер есть свои последствия: усиление натовской активности неизбежно повлечёт со стороны России ответные действия, которые, как прогнозировала в том же году американская аналитическая корпорация RAND, могут повысить порог применения военной силы в регионе. Авторы исследования выражали опасение, что РФ способна оказывать противодействие всеми невоенными и, возможно, военными средствами тем игрокам, которые нацелились на политическую или военную интеграцию с западным миром.

Общественная поддержка «южного» усиления является, вероятно, отдельной проблемой. Показательно то, как относятся к натовскому партнёрству в самой Румынии. Согласно обнародованному недавно опросу общественного мнения «Барометр безопасности», более 66% граждан верят в то, что НАТО окажет их стране поддержку в случае возможной иностранной интервенции, однако в то же время — с учётом того, что анкеты содержали возможность сразу нескольких ответов — исследование показывает, что 73% респондентов допускают сценарий, при котором Бухаресту не захочет прийти на помощь ни одна из западных столиц.