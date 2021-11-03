Оверчук в Ереване заявил о конкретных решениях трёхсторонней рабочей группы

Российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване, что результаты работы и конкретные решения трёхсторонней рабочей группы уже видны. Он отметил, что они касаются в том числе разблокировки коммуникаций в регионе, а также оценки состояния дорог. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Сегодня у нас есть очень хорошее представление о том, в каком состоянии находятся дороги. Исходя из этих данных, после восьмого заседания совместной рабочей группы, прошедшего 22 октября, нам кажется, что мы придём к конкретным решениям. Они основаны прежде всего на том факте, что автономия дорог остаётся под юрисдикцией тех стран, через которые они проходят, — сказал Оверчук.

Российский вице-премьер поблагодарил Никола Пашиняна за высокую оценку деятельности рабочей группы вице-премьеров Армении, Азербайджана и России. Он также заверил армянского политика, что стороны всегда будут на связи с коллегами и вице-премьерами.

Ранее в МИД Азербайджана допустили возможность встречи президента республики Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом заявил глава ведомства Джейхун Байрамов.