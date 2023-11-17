Оверчук: тема Украины на саммите АТЭС упоминалась лишь фоново

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Несколько лидеров на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) упоминали о ситуации на Украине, передает РИА Новости слова вице-премьера Алексея Оверчука, возглавляющего делегацию РФ на саммите, который проходит в Сан-Франциско. По заявлению Оверчука, данная тема звучала в основном фоново.

Ряд лидеров упоминал Украину в своих выступлениях. Это прозвучало так, фоново в основном. Хотя были и отдельные эмоциональные выступления, которые сводились к тому, что прежде, чем заниматься вопросами климата, необходимо закончить все войны, но в целом вопросы на обсуждении касались климатической повестки, — сказал он.

Участники саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) оценили российскую делегацию высоко, подчеркнул Оверчук. Он подчеркнул, что делегация России получила уважительное отношение со стороны других участников саммита.

Ход саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско осложняется ростом противоречий между государствами Азии и Западом, заявил ранее политолог Петр Колчин. По его словам, переговоры лидеров Китая и США, ставшие главным событием форума, скорее всего, не дадут каких-либо серьезных результатов.