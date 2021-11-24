Оверчук после встречи с Алиевым отправился на переговоры с Пашиняном

Вице-премьер России Алексей Оверчук провёл переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которых стороны обсудили восстановление транспортных коммуникаций на Южном Кавказе и деятельность трёхсторонней рабочей группы, сообщает Sputnik Армения. В Ереван Оверчук прибыл из Баку, где провёл встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Его визит состоялся в преддверии трёхсторонней встречи лидеров России, Армении и Азербайджана.

Стороны коснулись перспектив восстановления транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, а также хода работ, осуществляемых в рамках заявления глав Армении, России и Азербайджана от 11 января 2021 года, — говорится в заявлении.

Также была затронута повестка двустороннего сотрудничества и вопросы, связанные с деятельностью трёхсторонней комиссии вице-премьеров Армении, России и Азербайджана.

Ранее в ходе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с вице-премьером России Алексеем Оверчуком было подчёркнуто, что скорейшее разблокирование транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией внесёт вклад в обеспечение стабильности и экономического развития Южного Кавказа. Стороны также высоко оценили роль трёхсторонней рабочей группы по Карабаху, которая занимается вопросами открытия связей в регионе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября прошлого года. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.