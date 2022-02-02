Оверчук и Григорян обсудили разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе

Вице-премьеры Армении и России Мгер Григорян и Алексей Оверчук обсудили вопросы, связанные с деятельностью трёхсторонней рабочей группы по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе, сообщается на сайте правительства России. Кроме того, была подчёркнута важность компании «Южно-Кавказская железная дорога» для армянской экономики.

Стороны обсудили также актуальные вопросы армяно-российских отношений, состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, — говорится в заявлении.

Также стороны обсудили ряд вопросов, которые касаются дальнейшего развития сотрудничества с компанией в рамках концессионного договора.

Ранее Григорян заявил, что у Армении и Азербайджана есть взаимопонимание относительно строительства железной дороги. По его словам, в настоящий момент приоритетом трёхсторонней группы остаётся вопрос разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о создании рабочей группы по восстановлению железной дороги, которая пройдёт через Нахичевань. Всего в состав рабочей группы вошли 10 человек. Руководитель группы Арташес Туманян обязан раз в квартал предоставлять отчёт о результатах проделанной работы.

До этого сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о планах к 2023 году завершить строительство железной дороги до границы с Арменией. Он отметил большой вклад России в налаживание коммуникаций. По его словам, Армения приняла важные решения о незамедлительных действиях для начала практических работ по проекту железной дороги.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.