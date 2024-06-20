Овчарка, алабай, акита-инy, лабрадор: сколько собак у Путина, кто их дарил

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин с собакой по кличке Юмэ (Мечта) породы акита-ину, подаренной в 2012 году губернатором префектуры Акита Норихисом Сатакэ

Глава КНДР Ким Чен Ын подарил президенту РФ Владимиру Путину двух собак уникальной национальной породы пхунсан, о которых мало кто знает за пределами Северной Кореи. Животные отличаются преданностью хозяину и безжалостным отношением к противнику, на которого в случае угрозы «налетают одним махом и вгрызаются в горло». На что намекал северокорейский лидер и каких еще собак дарили Путину в разные годы его президентства — в материале NEWS.ru.

Что за подарок преподнес Ким Чен Ын Путину

20 июня Путин покинул Пхеньян, куда приехал с государственным визитом впервые с 2000 года. Гостеприимный глава КНДР не мог отпустить долгожданного гостя с пустыми руками и подарил ему двух охотничьих пхунсанских собак. По информации Центрального телеграфного агентства Северной Кореи (ЦТАК), эта порода имеет широкое распространение исключительно в пределах КНДР.

Накануне главы России и Северной Кореи обменялись подарками. Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что это произошло в ходе переговоров. Кроме собак Ким Чен Ын вручил российскому лидеру ряд художественных произведений с его изображением. В свою очередь президент РФ подарил руководителю КНДР новейший автомобиль Aurus и чайный сервиз.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подаренные собаки переедут на постоянное место жительства в Москву. Представитель Кремля добавил, что у Путина не было времени выбрать клички животным.

Фото: AP/KCNA/ТАСС Собаки северокорейской породы пхунсан, которых подарил президенту России лидер КНДР Ким Чен Ын

В чем уникальность породы пхунсан

В сентябре 2018 года северокорейский лидер подарил тогдашнему президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину двух охотничьих собак породы пхунсан. Они получили клички Сонган и Коми. Как отметили в пресс-службе южнокорейского лидера, этот подарок был сделан в ходе межкорейского саммита в Пхеньяне как символ мира и радушного приема. Предположительно, эти охотничьи собаки являются потомками северокорейских волков.

Ветеринар, президент Союза кинологических организаций РФ Владимир Уражевский рассказал, что пхунсан — национальное достояние КНДР. По его словам, эти собаки используются для охоты на тигров и медведей.

«Как и любая другая аборигенная порода, они отличаются тем, что могут быть и прекрасными няньками, и воспитателями в доме, и в то же время могут быть серьезными охранниками. Они могут пройти десятки километров за раненым зверем», — сказал Уражевский.

Это не просто домашние животные, а «попутчики, спутники жизни» для жителей КНДР, сообщил порталу «Нэнара» заведующий отделением Агентства по сохранению национального наследия Кореи Чо Иль Гён. По его словам, данная порода стала «одним из государственных символов Северной Кореи».

«Собаки, дерясь с противником, обычно вгрызаются в его шею. Пхунсан одним махом налетает на него и вгрызается в горло. Эта порода переняла мудрость и смелость корейской нации, которая ненавидит несправедливость, дорожит моральным долгом и безжалостно относится к тем, кто осмеливается затронуть ее», — объяснил Чо Иль Гён.

Он добавил, что собаки пхунсан легко справляются даже с большим и хищным зверем.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Собака породы пхунсан

Лабрадор Конни в подарок от Шойгу

Первым животным, которое Путин получил в подарок, занимая пост президента, стал щенок черного лабрадора. Собаку, получившую кличку Конни, ему преподнес в 2000 году Сергей Шойгу, который тогда занимал пост главы МЧС. До того как перейти к новому хозяину, щенок воспитывался в кинологическом центре ведомства. В 2003 году собака родила щенят. Одного из них получила в подарок шестилетняя девочка из Смоленска, еще двух — тогдашний глава Австрии Томас Клестиль.

Путин не раз брал с собой Конни на рабочие встречи, в том числе с иностранными делегациями. Так, в 2007 году собака стала «участницей» переговоров в Сочи между президентом РФ и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Затем выяснилось, что немецкий политик боится собак. По словам российского лидера, он об этом не знал, поэтому принес гостье извинения. Иностранные газеты раздули скандал, обвинив Путина в намеренном создании неловкой ситуации.

Два года спустя Конни утащила со стола деликатесы, приготовленные к чаю для представителей «Единой России» в резиденции Путина в Ново-Огарево. Когда он обсуждал вопросы оказания помощи работникам пищевой промышленности, собака вбежала в комнату и схватила пирожные.

«Конни ест все», — сказал один из охранников Путина.

В 2007 году жители одного из кварталов Санкт-Петербурга поставили Конни памятник. Собака умерла в 2014-м.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин во время встречи в сочинской резиденции «Бочаров ручей»

Каких собак Путин получал от иностранных коллег

Во время визита Путина в Болгарию в 2010 году тогдашний премьер-министр государства Бойко Борисов подарил главе РФ щенка каракачанской овчарки. Эту породу разводят исключительно на Балканском полуострове. Специально для выбора клички щенка провели конкурс. В итоге собаку назвали Баффи. Такой вариант придумал пятилетний мальчик Дима, который впоследствии лично познакомился с животным в президентской резиденции.

Летом 2012 года губернатор японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ подарил Путину щенка по кличке Юмэ (в переводе с японского — Мечта) породы акита-ину, известной по трогательному фильму «Хатико» и признанной «национальным достоянием Японии». Тем самым японские власти поблагодарили Россию за помощь жителям северо-восточного региона страны, пострадавшим от сильного землетрясения и цунами в 2011-м. Единственным иностранцем, который получил в подарок собаку этой породы (в 1937 году), была американская активистка Хелен Келлер.

Как подчеркнула японская сторона, кличку для щенка выбрал сам Путин. В ответ президент РФ презентовал губернатору Акиты сибирского кота по кличке Мир. «Кот Путина выучил японский язык и управляет губернатором», — писали японские СМИ.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Президент России Владимир Путин с собаками Баффи и Юмэ на прогулке в Московской области. Баффи - болгарская (каракачанская) овчарка. Юмэ - акита-ину

В 2017 году перед началом саммита СНГ в Сочи тогдашний президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил Путину маленького алабая. Глава республики подчеркнул, что это щенок по кличке Верный.

«Если позволите, я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был хороший день, день ангела, поэтому я вас от души поздравляю. Желаю вам, конечно, самое главное, крепкого здоровья, успехов, всех благ. У нас есть один друг — вы, наверное, знаете, это собака, алабай. И я сегодня привез с собой маленького алабая, зовут его Вепалы, в переводе — Верный. У вас это, думаю, тоже популярное имя», — сказал Бердымухамедов.

В 2019-м президент Сербии Александр Вучич подарил российскому лидеру щенка югославской (шарпланинской) овчарки по кличке Паша. В том же году занимавший пост президента Киргизии Сооронбай Жээнбеков преподнес Путину в Бишкеке щенка по кличке Шерхан местной породы тайган (смесь борзой и волкодава).

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