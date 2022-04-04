«Ответные меры не заставят себя ждать»: Захарова о демарше Литвы и Латвии

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Один из крупнейших американских банков JPMorgan Chase может потерять $1 млрд в результате последствий спецоперации России на Украине. Соответствующее мнение изложил в письме акционерам глава финансово-кредитной организации Джеймс Даймон, сообщает Reuters.

США должны быть готовы к разрастанию кризиса на Украине и непредсказуемым последствиям. Мы будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, — приводит слова Даймона агентство. Кроме того, аналитики JPMorgan...