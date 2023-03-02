Ответил Блинкену, извинился за Бербок: с кем и о чем Лавров говорил на G20 Организаторы «Большой двадцатки» хотели избежать скандалов вокруг СВО на Украине, но не получилось

Фото: AP/TASS

Сергей Лавров и Энтони Блинкен

В ходе трёхдневного визита в Нью-Дели глава МИД России Сергей Лавров принял участие во встрече министров иностранных дел G20. Пока индийские организаторы ломали голову, какие же использовать формулировки, связанные с СВО, чтобы избежать скандала, Москва и Запад воспользовались площадкой в своих интересах. Шеф российской дипломатии, не теряя времени, провёл переговоры со своими коллегами из стран, не входящих в список недружественных России, а Запад не упустил случая вновь превратить «двадцатку» в трибуну осуждения Москвы.

Готовясь к приезду гостей со всего мира, Индия постаралась сделать все для их удобства и безопасности — автоматчики на каждом углу, наряды полиции, длинные очереди на пунктах проверок и сирены по всему городу. Прибывающие кортежи делегаций индийская сторона принимала с особым гостеприимством.

«Сейчас не время для войны», говорят индийские политики, напоминая о заповедях индуизма, призывающих к миру и созиданию. В частности, Индия хочет, чтобы еë председательство в G20 в этом году сосредоточилось на таких вопросах, как борьба с бедностью и климатическое финансирование, но точно не на конфронтации и военных столкновениях. Как заявил первый замглавы МИД Индии Винай Мохан, Нью-Дели не намерен делать центральным вопросом повестки G20 Украину и будет разворачивать обсуждение в сторону глобальных проблем безопасности и развития.

Фото: МИД РФ Выступление Сергея Лаврова на G20

Опыт последних нескольких лет — финансовый кризис, изменение климата, пандемия, терроризм и войны — ясно показывает, что глобальное управление потерпело неудачу... Учитывая, что вы собрались на земле Ганди и Будды, я молюсь, чтобы вы черпали вдохновение в цивилизационных идеалах Индии — сосредоточивались не на том, что нас разделяет, а на том, что нас объединяет, — заявил в видеообращении премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Но на деле все оказалось не так просто, и в результате амбициям индийской стороны не суждено было реализоваться. Обойти конфликт на Украине не удалось, впрочем, это было ясно заранее. Состоявшаяся на прошлой неделе встреча министров финансов и глав центральных банков G20 превратилась в настоящую драму, обернувшись скандалом из-за разногласий по Украине и попыток западных участников вписать в коммюнике пункты с осуждением действий России. В итоге документ не приняли.

Подвижки и потепление не ощущаются в плане возможности проведения каких-то переговоров между Москвой и Западом. Впрочем, глава МИД РФ и госсекретарь США Энтони Блинкен все же перекинулись, как оказалось, парой слов в Нью-Дели, хотя еще накануне заседания в МИД России заявили, что встречи Лаврова с также приехавшим в Индию американским госсекретарем не планируется. Да и сам Блинкен заявил, что не намерен в Нью-Дели контактировать ни с Сергеем Лавровым, ни с главой МИД КНР Цинь Ганом.

Блинкен попросил о контакте с Лавровым. На ходу, в рамках второй сессии «двадцатки», Сергей Викторович пообщался. Никаких переговоров, встречи и так далее не было, — пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Более того, Лавров и Блинкен оказались в одной комнате впервые с саммита G20 в ноябре прошлого года на Бали. Возможно, уже это можно считать позитивным шагом. Кроме того, Лавров заявил, что Россия не отказывается от серьезных предложений переговоров по урегулированию Украине, но при этом «не припоминает, чтобы кто-то призывал к диалогу Киев».

В целом ситуация между двумя полюсами мира с каждым днём обостряется с новой силой. Довольно эмоциональной на встрече оказалась глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Выступая на саммите, она отдельно обратилась к российскому министру и призвала его «закончить эту войну и не нарушать международный строй». Лавров счел нужным извиниться за свою немецкую коллегу перед хозяевами мероприятия.

Хотел бы принести извинения индийскому председательству и коллегам из стран глобального Юга за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу над повесткой дня «двадцатки» в балаган в попытке переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на других, прежде всего на Россию, — заявил Лавров.

Фото: AP/TASS Госсекретарь США Энтони Блинкен

Хотя G20 снова оказался, по словам Блинкена, «женат на украинском конфликте», российская сторона больше сфокусировалась на проведении переговоров. Лавров провёл целый марафон активной дипломатии перед заседанием G20.

Так, на следующий день после прилета в Нью-Дели российский министр встретился со своим индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром. Рабочий завтрак проходил в Хайдарабадском дворце — официальной резиденции для госприемов). Стороны обсудили двухстороннее сотрудничество, украинский кризис, торгово-инвестиционную и транспортно-логистическую кооперацию. В Москве подчеркнули, что сотрудничество с Индией — одно из ключевых направлений российской внешней политики, которое не зависит от политики диктата и шантажа, намекая на антироссийские санкции со стороны Запада.

Следующим в списке собеседников российского министра стал его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу. Переговоры с ним прошли за закрытыми дверями, однако стороны сразу обозначили главное — Турция не собирается вводить односторонние санкции против России и намерена продолжить поддерживать экономическое сотрудничество с Москвой. Чавушоглу, в частности, заявил, что его страна принимает решения «как суверенное государство».

Вечером того же дня состоялись официальные встречи с главами МИД Бразилии Мауро Виэйрой и Китая Цинь Ганом. В кулуарах мероприятия и за рабочим ужином российскому министру так же удалось пообщаться со своими давними знакомыми — мексиканским коллегой Марсело Эбрард и аргентинским Сантьяго Кафьеро. О контактах с западными коллегами в кулуарах мероприятия Лавров рассказал на пресс-конференции по итогам прошедшего заседания.

Стран, которые готовы сотрудничать с Россией, всегда было много. Западные коллеги приняли решение не общаться с нами — это их выбор. Но стоит также отметить, что когда мы сталкиваемся с западными коллегами в кулуарах или коридорах, не всем удаётся отвернуться и пробежать мимо, — подчеркнул Лавров.

По словам российского министра, права русского человека разговаривать на своём языке и обучать на русском языке «отграничили» законодательно в парламенте Украины. Москва привлекла к этому внимание западных коллег и в Нью-Дели.

Они смотрят на тебя не моргая, но ничего в ответ связать не могут. У них один вопрос — почему Россия допустила вторжение, которое, по их мнению, не было спровоцировано. Это вторжение отвечает на ту войну, которую Запад долгие годы готовил, — заявил Лавров.

Итоговая резолюция G20 все же была принята, хотя до последнего имелись сомнения, что документ будет согласован.

Перед приездом в Нью-Дели Блинкен посетил Казахстан и Узбекистан — страны, которые остаются союзниками Москвы по ОДКБ и ШОС. Шеф российской дипломатии подчеркнул, что с кем дружить или не дружить — право каждой страны. Но Москва придерживается правила «не дружить с кем-то против кого-то». Тем более что, как отметил Лавров, у Москвы еще много друзей и «изолированной себя она не чувствует».