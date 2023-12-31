Ответ за Белгород: где на Украине гремели взрывы 31 декабря, что с Киевом «Страна.ua»: в Киеве раздался взрыв

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде

Взрыв прогремел в Киеве в ночь на 31 декабря, сообщило издание «Страна.ua». Где еще на Украине раздавались взрывы после атаки ВСУ на Белгород — в материале NEWS.ru.

Что известно о взрывах на Украине этой ночью

Подробности о взрыве в Киеве не приводились. При этом, по данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, власти не объявляли воздушную тревогу в городе.

В свою очередь агентство РБК-Украина сообщило о взрыве в городе Белая Церковь, расположенном в Киевской области. Он находится менее чем в 100 километрах на юго-запад от столицы страны. При этом в регионе была объявлена воздушная тревога.

Издание «Общественное» написало о взрывах на подконтрольных властям Украины территориях Запорожской области. Там действует предупреждение об опасности с воздуха. Также взрывы гремели в Черкасской области. При этом «Зеркало недели» пишет об аналогичной ситуации в городе Каменец-Подольск в Хмельницкой области. Ни в одном из случаев подробности происшествия не приводятся.

До этого сообщалось о взрывах в Сумской области и в Харькове. По информации губернатора Харьковской области Олега Синегубова, в городе прогремело по меньшей мере шесть взрывов.

Что сказал Небензя об атаке ВСУ на Белгород

Атака на Белгород представляет собой заранее спланированный теракт против мирного города, заявил в ходе выступления на заседании Совбеза ООН постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя. По его мнению, к организации «акта терроризма» причастны консультанты из США и Великобритании.

Дипломат заявил, что власти Украины «открыто кичатся использованием террористических методов». Причем применяют они их, по мнению Небензи, не только против россиян, но и против собственных граждан.

Кроме того, российских дипломат высказал суждение, что большинство стран Евросоюза, США и Великобритания являются «соучастниками творимых киевской шайкой преступлений». Он напомнил, что РФ приглашала на заседание СБ ООН постоянного представителя Чехии, ракеты производства которой, по данным российского Минобороны, использовались при атаке на Белгород, но тот «малодушно» уклонился.

В этой связи Небензя указал, что чем больше угроз России будет создаваться, тем жестче она станет на них реагировать. По его словам, одной из задач спецоперации является «ликвидация угроз, исходящих с территорий, граничащих с российскими регионами».

Сколько жертв при атаке на Белгород

Число погибших в результате массированного обстрела Белгорода увеличилось до 21 человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Еще 110 человек ранены. Ранее в МЧС сообщали о 20 погибших.

«К большому горю, количество погибших увеличилось до 21 человека, из них трое — это дети. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей. В тяжелом состоянии находится 30 человек. У 63 пострадавших — состояние средней степени тяжести. Амбулаторное лечение проходят 17 человек», — заявил Гладков.

Он также рассказал, что различные повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, трех частных домовладениях и нескольких хозяйственных и социальных объектах, включая школу, лицей и детский сад. Кроме того, были установлены владельцы 51 поврежденного автомобиля. Работы по оценке ущерба продолжаются.

Как ВСУ атаковали Белгород

30 декабря около 15:00 по московскому времени СМИ сообщили, что войска Украины атаковали Белгород.

«Несколько человек пострадали во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Люди находились на Соборной площади и пострадали от разлета осколков. На месте находятся несколько экипажей скорых и пожарных», — написал Telegram-канал Baza.

Через некоторое время Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки ВСУ погибли двое детей, есть пострадавшие, также было попадание в жилой сектор.

По информации SHOT, обстрел велся по Соборной площади. В результате атаки также пострадали Гражданский проспект, улица Богдана Хмельницкого, повреждено здание универмага на улице Попова, в центре города горели автомобили, отмечал источник.

В Белгороде в 15:20 по московскому времени начал звучать сигнал воздушной тревоги.

МЧС выпустило обращение к жителям Белгорода с просьбой покинуть дома и переместиться в укрытия.

В 16:25 по московскому времени Гладков сообщил, что в городе отменен сигнал воздушной тревоги.

В Сети появилось видео первых минут после удара Вооруженных сил Украины по центру Белгорода. На кадрах видно два столба черного дыма, поднимающегося над Соборной площадью.

Какой ответ за Белгород прогнозируют эксперты

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что ответ за удар по Белгороду ВС России нанесут в ближайшее время.

«Недавно мы уже наблюдали массированный удар по объектам ВСУ после атаки по Феодосии. Скорее всего, за Белгород ВСУ достанется еще сильнее, будем бить из всего, что есть на вооружении Российской Федерации. Пусть ВСУ ждут — по ним врежут изо всех сил, будут бить из всех пушек, пока не разгромят этих террористов. Но мы нанесем удар только по военным объектам», — сказал Матвийчук.

Военкор Александр Сладков выразил мнение, что украинские военные бьют по мирным жителям, компенсируя свои неуспехи на поле боя.

«Это их обычное поведение, старый метод. Я за восемь лет войны Украины против Донбасса таких кровавых, жестоких, абсолютно неоправданных обстрелов видел десятки и десятки раз. Это не промахи, не перелеты-недолеты — это выбор определенных жилых зон и поражение их. Но спешу подчеркнуть: во времена „Русской весны“ добровольцы, а потом и Народные милиции ЛДНР, были связаны Минскими соглашениями. Мы не стреляли в ответ. Я уверен в хладнокровии нашего военного руководства. Сейчас не время подзуживания и криков о мести. Военные знают, что делать. Главное, чтоб мы все четко увидели сатисфакцию. Мы не связаны никакими соглашениями ни с мерзкой Европой, ни с живодерами из военных кругов Англии и США. Но. Лично я не хотел бы, чтоб в ответ страдали мирные люди на Украине. Военные находятся на войне. Я вижу, многим не нравится то, что я не хочу, чтоб мы били по мирным кварталам украинских городов. Да, я этого не хочу. Но хочу ответ, чтоб даже Европа подпрыгнула. Это возможно. Цели есть, надо уничтожать», — написал он.

В свою очередь военкор Александр Коц считает, что ВСУ нанесли удар по центру Белгорода из мести.

«Сначала эти криворукие своей ПВО поубивали собственных граждан. Россия не направляет ракеты на гражданских, это бессмысленно. Потом они решили за это отыграться на гражданах России, обычных жителях Белгорода, которые шли на елку. Просто из мести специально нанесли удар по центру города, по Соборной площади. Убили двух детей. Могут гордиться теперь. Отомстили. Надо ли нам отвечать? Безусловно. Но точно не ударами по праздничным площадям с елками. С убийством собственных граждан Киев справляется и без нас. По кому отвечать? Но тут напрашиваются и набившие оскомину центры принятия решений. И, что справедливее, по лицам, принимавшим это варварское решение», — отметил он.

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