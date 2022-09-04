Отток россиян из Лондона привел к падению цен на элитные дома FT: отъезд россиян привел к падению цен на элитную недвижимость в Лондоне

Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Лондоне наблюдается спад рынка премиальной недвижимости. Причиной этого стали растущая стоимость строительства элитного жилья и отток российских покупателей из-за санкций. Такие данные приводит издание The Financial Times.

В агентстве недвижимости Savills изданию рассказали, что средняя цена на элитные дома в британской столице в настоящее время упала на 17,6% в сравнении с пиковыми значениями 2014 года.

Это был долгий процесс, ужасный опыт. Brexit, пандемия и теперь военная операция. Рынок сейчас очень напряженный из-за растущей стоимости строительства, — рассказал источник FT.

По информации издания, строительные работы растут в цене на фоне самой высокой за несколько десятилетий инфляции и повышения ключевой ставки в Великобритании.

Главными покупателями на рынке недвижимости Лондона являются обеспеченные иностранные граждане. Их число заметно сократилось в связи с пандемией коронавируса и до настоящего времени не восстановилось. В частности, российские покупатели, бывшие ранее одной из движущих сил продаж недвижимости, в последние годы сократили свое присутствие, а после начала спецоперации на Украине почти исчезли.

Кроме того, по словам экспертов, очень мало покупателей из Китая и арабских стран.

Ранее вице-канцлер эстонского МВД Вейко Коммусаар сообщил, что недвижимость россиян в Эстонии может быть продана для покрытия возможного долга по оплате коммунальных услуг, если таковой появится. По его словам, люди, приобретающие жилье в других странах, должны просчитывать наперед, смогут ли они всегда иметь доступ к этой недвижимости.