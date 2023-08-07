Отсутствие реакции Евросоюза на сожжение Корана вывело Мадуро из себя

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Глава Венесуэлы Николас Мадуро подверг критике руководителей Евросоюза за отсутствие реакции на сожжение Корана в Швеции и Дании, передает телеканал Al-Mayadeen. По мнению президента, те, кто игнорирует эти акты, «непосредственно или косвенно поддерживают их».

Как бы мы, будучи христианами, почувствовали себя, если бы в других местах начали сжигать Библию? Это вызвало бы у нас глубокое возмущение, — подчеркнул Мадуро.

Лидер Венесуэлы также выразил свое решительное осуждение актов ненависти против мусульман и действий «ультраправых и расистских группировок», совершающих подобные преступления в Европе.

Ранее радикальная группировка «Датские патриоты» провела санкционированные акции с сожжением Корана у посольств Турции, Египта и Пакистана в Копенгагене. Кроме того, Коран трижды сожгли у дипмиссии Ирака. В МИД России решительно осудили действия радикалов. Представитель ведомства Мария Захарова назвала акции неуместным проявлением неуважения к любой религии.

В свою очередь правительство Дании заявило о намерении рассмотреть вопрос о введении ограничений на акции с сожжением Корана и другие подобные мероприятия, угрожающие безопасности королевства. Датские власти добавили, что возможные ограничения должны быть реализованы в рамках «конституционно защищенной свободы выражения мнений».