Отставные генералы США потребовали увольнения главы Пентагона

Около 90 отставных американских генералов призвали к отставке руководство Пентагона в связи с непоправимым ущербом репутации США, который был нанесён в результате вывода войск из Афганистана. Об этом сообщает организация Flag Officers For America.

В письме отставные генералы потребовали отставки министра обороны США Ллойда Остина и председателя Объединённого комитета начальников штабов Марка Милли.

Ущерб репутации США неописуем. В течение многих лет нас будут рассматривать как ненадёжного партнёра в любом международном соглашении или операции, — говорится в сообщении.

По словам авторов обращения, высшее военное руководство должно было предотвратить допущенные при выводе войск США ошибки. Они считают, что противники Вашингтона из-за «проявленной в Афганистане слабости» найдут смелость выступить против страны, а от этого больше всего выиграют Россия и Китай.

Ранее стало известно, что около полуночи 30 августа из афганского международного аэропорта в Кабуле вылетел последний самолёт американских ВВС. Пентагон подтвердил вывод войск США из Афганистана и завершение миссии в стране. В честь этого боевики по всему городу открыли огонь в воздух, празднуя окончание 20-летнего присутствия американских военных в Исламской Республике.

Контроль над международным авиаузлом взял на себя «Талибан» (организация запрещена в России). При этом ведомства западных стран призвали группировку обеспечить безопасный коридор для вылета иностранных граждан.