Отряд ВСУ сдался в плен после переписки с Народной милицией ДНР

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

В первом корпусе Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) рассказали, что одно из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалось в плен после переписки в Telegram. Представители НМ ДНР отметили, что инцидент произошел в населенном пункте Зайцево. По их словам, украинские военные были неподготовлены и плохо вооружены, поэтому воспользовались предложение НМ ДНР добровольно сложить оружие, пишут «Известия».

Украинские генералы отправили их неподготовленными и плохо вооруженными. Украинские боевики приняли решение выбрать жизнь, поэтому воспользовались предложением НМ ДНР и добровольно сдали оружие, — сказано в публикации.

Сообщается, что этому предшествовали сокрушительные удары артиллерии третьей бригады НМ ДНР по укреплениям ВСУ.

Минобороны России ранее сообщило о подразделении Воздушно-десантных войск РФ, которые в ходе спецоперации взяли в плен разведывательную группу вооружённых сил Украины (ВСУ). Отмечается, что российские десантники захватили выгодный рубеж и устроили засаду, в которую позже угодили украинские солдаты. В ведомстве добавили, что группа разведчиков ВСУ передвигались на бронированном автомобиле. С помощью БМД-4М российские военные также уничтожили колонну бронетанковой техники противника, которая выдвигалась в сторону позиций подразделений ВДВ.