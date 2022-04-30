Отряд казаков «Дон» начал выполнять боевые задачи на Украине

Добровольческий казачий отряд «Дон» имени Архистратига Михаила приступил к выполнению боевых задач в рамках военной спецоперации России на Украине, сообщил Союз казачьих войск России и зарубежья (СКВИРиЗ). На YouTube-канале организации 29 апреля появилось видео под названием «Боевой выход казачьего отряда „Дон“». На кадрах показано, как казаки осуществляют перемещение с помощью бронированной техники.

Казачий отряд «ДОН» вышел на выполнение боевой задачи. Успешно её выполнил и вернулся в место дислокации, — сказано в описании к ролику.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о ещё одной группе добровольцев, которая отправилась в зону боевых действий на Украину. В своём Telegram-канале он отметил, что на места проведения военной спецоперации отправились бойцы из «разных уголков» России. Кадыров выделил боевую отвагу добровольцев, принявших решение стать частью «освободительной армии» РФ. Кадыров подчеркнул, что все добровольцы прошли предварительное стрелковое обучение со специалистами Российского университета спецназа в Гудермесе.

23 апреля глава Чечни заявил, что для участия в спецоперации на Украине из республики отправился новый отряд добровольцев. Число уехавших бойцов он не назвал, но заявил о сотнях настоящих патриотов. Кадыров добавил, что добровольцы прошли полный курс подготовки в Гудермесе на базе Российского университета спецназа. Азы военного искусства они постигали под руководством профессиональных инструкторов, уточнил Кадыров.