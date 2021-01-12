Отрицательный тест на COVID-19 станет пропуском в США с 26 января

https://static.news.ru/photo/30e758c2-556c-11eb-86cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Husar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отрицательный тест на коронавирус станет обязательным условием для пассажиров, вылетающих в США. Ужесточение мер из-за пандемии COVID-19 начнёт действовать с 26 января 2021 года.

Обязанность проверять у пассажиров ещё при посадке наличие теста ляжет на авиакомпании. Пассажиров без такого документа не будут пускать в салон самолёта, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что собирающимся лететь в США придётся сдавать тест за три дня до поездки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что несколько стран мира в январе 2021 года планируют открыть границы или снять часть ограничений для приезжих, пока власти других государств, наоборот, вводят дополнительные ограничения из-за появления новых штаммов COVID-19. Так, с новыми ограничениями столкнутся те, кто хочет посетить Великобританию, Кубу или Грецию.