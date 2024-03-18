«Отражает поддержку народа»: Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

Фото: Sheng Jiapeng/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил действующего президента РФ Владимира Путина с победой на прошедших выборах главы государства. По его словам, которые приводит Центральное телевидение Китая, переизбрание Путина отражает поддержку российского народа.

Ваше переизбрание в полной мере свидетельствует, что вас поддерживает российский народ. Я верю, что под вашим руководством Россия сможет добиться еще больших успехов в развитии и строительстве государства, — указал Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме, направленной Путину.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь выразил поздравления России в связи с избранием президента. Дипломат отметил, что страны являются крупнейшими соседями, которые поддерживают всеобъемлющее стратегическое партнерство в новую эпоху. Цзянь указал, что отношения России и Китая под руководством Владимира Путина и Си Цзиньпина продолжают стремительно развиваться.

В МИД Китая также заявили, что высоко ценят позицию Путина по Тайваню. Представитель ведомства подчеркнул, что признание острова неотъемлемой частью Китая является базовым принципом для выстраивания отношений с Пекином.

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что окончательные итоги выборов президента России будут подведены на заседании 21 марта. По ее словам, явка избирателей в целом по стране составила рекордные 77,44%.