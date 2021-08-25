Отойдите от края платформы: нужен ли в самом деле Западу украинский Крым

Форум, задуманный как демонстрация международной солидарности с Украиной в ее усилиях вернуть Крым, обернулся конфузом для организаторов. Киеву ничего не пообещали, ничего не гарантировали, ограничившись общими словами о необходимости соблюдения норм международного права.

Первым ударом по попыткам официального Киева придать «Крымской платформе» если не глобальный, то общеевропейский масштаб стало отсутствие на форуме лидеров Франции и Германии. Без участия этих экономических, политических и военных локомотивов Евросоюза и европейского крыла НАТО саммит превратился не в место принятия стратегических решений (как надеялись в Киеве), а в неформальный дискуссионный клуб 46-ти мировых политиков.

На заседание «Платформы» приехали делегации разного уровня из США, стран ЕС, Австралии, Великобритании, Грузии, Исландии, Канады, Молдовы, Новой Зеландии, Норвегии, Северной Македонии, Турции, Черногории, Швеции и Японии, а также от НАТО и Совета Европы.

Для президента Владимира Зеленского успех «Крымской платформы» выходит за рамки решения территориального спора с Россией — он сам определил сверхзадачу своей крымской политики как инструмент вступления Украины в Евросоюз и НАТО (альянс не принимает в свои ряды страны, имеющие нерешенные территориальные вопросы).

Эта проблема имеет глобальное значение. Крым в составе Украины важен как гарантия региональной стабильности. Сейчас же он является пороховой бочкой, — заявил Зеленский.

Формально все приличия были соблюдены — почти все приглашенные вежливо говорили то, что от них ожидали хозяева. Так, глава Совета Европы Шарль Мишель выразил «неизменную поддержу» Евросоюзом позиции Украины.

Мы не признаём и никогда не признаем незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Мы продолжим проводить политику непризнания. И мы будем выступать против любых нарушений международного права, — пообещал Шарль Мишель.

Тем не менее, в зале заседаний, оформленном лозунгом «Крым — это Украина», ощущалась достаточно прохладная атмосфера. Охлаждали ее дипломатичные, но внутренне пустые выступления европейских политиков, повторяющих общие фразы о «политике непризнания» российской юрисдикции над Крымом, о «широком международном сопротивлении попыткам России насильственно интегрировать полуостров», о необходимости соблюдать права человека и прочие «правильные», но ни к чему не обязывающие, слова.

Все участники приуроченной к 30-летию объявления Украиной независимости конференции, и хозяева, и приглашенные, отдавали себе отчет, что киевская инициатива не имеет никаких шансов на воплощение во что-то реальное.

Вежливо, но прохладно

Server Amzayev/Russian Look Server Amzayev/Russian Look

В Киеве тоже отдают себе отчет в том, что шансы самостоятельно вернуть полуостров под сине-желтый флаг равны математическому нулю (для этого надо, как минимум, поменять Конституцию РФ, в которой Крым числится субъектом федерации). Поэтому Зеленскому не остается ничего иного, как упрашивать западных партнеров «усиливать давление на Россию» и призывать их к «активным действиям» в этом направлении.

Мы понимаем, что в одиночку Украина никогда не сможет вернуть Крым, — признался он.

Зеленский, тем не менее, поклялся сделать всё возможное, чтобы эту проблему решить — вопрос лишь в том, что у Киева для этого нет никаких ресурсов, а коллективному Западу чем дальше, тем безразличнее, какой флаг развевается над Крымом.

И это — самое слабое место в позиции Зеленского, потому что мало кто в Европе горит желанием таскать своими руками киевские каштаны из огня российско-украинского диспута.

Примечательно, что уходящая со своего поста канцлер ФРГ Ангела Меркель за день до открытия форума физически находилась в Киеве, однако своим присутствием саммит не почтила. Для нее было бы просто неприлично участвовать в антироссийском, как охарактеризовал его спикер Кремля Дмитрий Песков, мероприятии на следующий день после вполне дружелюбных переговоров с Владимиром Путиным.

Присутствие на саммите германского министра экономики Питера Альтмайера ни в коей степени не выглядело полноценной заменой, как и приезд на «Платформу» министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

Хотим заявить, что транзит газа через Украину будет продолжаться и после 2024 года, — пообещал Альтмайер, тем самым просигнализировав, что для Германии судьба газопровода «Северный поток-2» важнее, чем судьба Крыма.

Из крупных региональных держав вполне однозначно в поддержку возвращения Крыма в состав Украины высказалась Турция, подчеркнув, что у Анкары есть отдельный интерес к правам крымских татар. Обращает на себя внимание оговорка, что Анкара не ожидает, что крымский вопрос будет решен в сколь-нибудь обозримом будущем.

Мы выступаем за территориальную целостность Украины и Крыма и подчеркиваем нашу поддержку вместе с другими дружественными и союзными странами. Саммит открывает страницу поиска мирного длительного возвращения Крыма в Украину, — подчеркнул глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Вполне ожидаемо, что активнее всего усилия Киева поддержали представители стран, которые 30 лет назад были с Украиной частями общей страны (в частности, Грузии и Латвии), а теперь рассматривают перспективу воссоединения уже в рамках евроатлантического сообщества.

Это представляет собой беззастенчивое нарушение международного права, и оно остается на международной повестке дня. Уважение к границам и территориальной целостности остается основой для мира, – заявил латвийский президент Эглис Левитс.

В таком же духе высказался и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, бывший премьер-министр Латвии.

Мы в Балтии знаем, что такое потеря свободы и суверенитета. Крым — это Украина, — процитировал он слоган конференции.

Однако подобные выступления звучали политическим фальцетом. С ними явно диссонировали выступления представителей других малых стран, к примеру, Словении, президент которой Борут Пахор прямо заявил, что Любляна не намерена ссориться с Москвой из-за Крыма.

У Словении хорошие отношения и с Украиной, и с Россией. Будучи убежденным сторонником добрососедских отношений, я искренне желаю обеим странам каким-либо образом уладить свои двусторонние отношения, — заявил Пахор.

Примерно в том же духе высказался президент Финляндии Сауле Ниисте, призвавший «возродить дух Хельсинки»:

Принципы, которые с 1975 года регулируют отношения между государствами — суверенитет, воздержание от угрозы или использования силы, нерушимость границ и территориальная целостность. Финляндия поддерживает международные усилия по восстановлению международной целостности Украины, — сказал он.

Политический цирк

Server Amzayev/Russian Look Server Amzayev/Russian Look

«Крымская платформа» может считаться успехом или провалом в зависимости от того, какова была цель ее создания, сказал NEWS.ru политолог Алексей Мартынов.

Если целью было снять очередную серию телешоу «95-й квартал», в котором Зеленский был занят до того, как стал президентом, то шоу вполне удалось. Но если считать конференцию попыткой вызвать какой-то международный резонанс, то иначе как политической мастурбацией это не назовешь. Алексей Мартынов директор Международного института новейших государств директор Международного института новейших государств

По мнению политолога, от «Крымской платформы» просто сквозило глубоким провинциализмом, и это не приблизило, а напротив, отдалило еще больше и без того фантасмагорические перспективы возвращения Крыма в состав Украины.

Киеву надо время от времени напоминать Западу, что Украина всё ещё существует. Но с каждым разом формы такого напоминания становятся всё смешнее, и всё больше напоминает анекдот про бедного родственника, который шлет богатым телеграммы «Пришлите денег, иначе я к вам сам приеду». Всё это просто дурно пахнет, – считает Мартынов.

С ним согласен гендиректор Российского Совета по международным делам Андрей Кортунов, который сказал NEWS.ru, что задачей организаторов «Крымской платформы» было не дать международному сообществу забыть про данную тему, а вовсе не достижение каких-то практических результатов.

Лидеры ведущих западных стран потому и проигнорировали конференцию, что для них не имеет смысла участвовать в сугубо декларативном событии, на котором никаких решений принято быть не может по определению. На конференции ничего нового не прозвучало и не могло прозвучать – её участники повторили свои позиции, которые были известны и до конференции. Андрей Кортунов гендиректор Российского совета по международным делам гендиректор Российского совета по международным делам

По мнению политолога, больше всего для невозвращения Крыма в состав Украины делает сам Киев, где взят курс на построение моноэтнического государства, в котором русскоязычные крымчане не видят своего места. Но ни о каких планах восстановления хотя бы гуманитарных связей между полуостровом и украинским «материком» в зале «Крымской платформы» не было сказано ни слова.