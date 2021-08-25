Отойдите от края платформы: нужен ли в самом деле Западу украинский Крым

Форум, задуманный как демонстрация международной солидарности с Украиной в ее усилиях вернуть Крым, обернулся конфузом для организаторов. Киеву ничего не пообещали, ничего не гарантировали, ограничившись общими словами о необходимости соблюдения норм международного права.
Первым ударом по попыткам официального Киева придать «Крымской платформе» если не глобальный, то общеевропейский масштаб стало отсутствие на форуме лидеров Франции и Германии. Без участия этих экономических, политических и военных локомотивов Евросоюза и европейского крыла НАТО саммит превратился не в место принятия стратегических решений (как надеялись в Киеве), а в неформальный дискуссионный клуб 46-ти мировых политиков.
На заседание «Платформы» приехали делегации разного уровня из США, стран ЕС, Австралии, Великобритании, Грузии, Исландии, Канады, Молдовы, Новой Зеландии, Норвегии, Северной Македонии, Турции, Черногории, Швеции и Японии, а также от НАТО и Совета Европы.
Для президента Владимира Зеленского успех «Крымской платформы» выходит за рамки решения территориального спора с Россией — он сам определил сверхзадачу своей крымской политики как инструмент вступления Украины в Евросоюз и НАТО (альянс не принимает в свои ряды страны, имеющие нерешенные территориальные вопросы).
Эта проблема имеет глобальное значение. Крым в составе Украины важен как гарантия региональной стабильности. Сейчас же он является пороховой бочкой, — заявил Зеленский.
Формально все приличия были соблюдены — почти все приглашенные вежливо говорили то, что от них ожидали хозяева. Так, глава Совета Европы Шарль Мишель выразил «неизменную поддержу» Евросоюзом позиции Украины.
Мы не признаём и никогда не признаем незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Мы продолжим проводить политику непризнания. И мы будем выступать против любых нарушений международного права, — пообещал Шарль Мишель.
Тем не менее, в зале заседаний, оформленном лозунгом «Крым — это Украина», ощущалась достаточно прохладная атмосфера. Охлаждали ее дипломатичные, но внутренне пустые выступления европейских политиков, повторяющих общие фразы о «политике непризнания» российской юрисдикции над Крымом, о «широком международном сопротивлении попыткам России насильственно интегрировать полуостров», о необходимости соблюдать права человека и прочие «правильные», но ни к чему не обязывающие, слова.
Все участники приуроченной к 30-летию объявления Украиной независимости конференции, и хозяева, и приглашенные, отдавали себе отчет, что киевская инициатива не имеет никаких шансов на воплощение во что-то реальное.
Вежливо, но прохладно
В Киеве тоже отдают себе отчет в том, что шансы самостоятельно вернуть полуостров под сине-желтый флаг равны математическому нулю (для этого надо, как минимум, поменять Конституцию РФ, в которой Крым числится субъектом федерации). Поэтому Зеленскому не остается ничего иного, как упрашивать западных партнеров «усиливать давление на Россию» и призывать их к «активным действиям» в этом направлении.
Мы понимаем, что в одиночку Украина никогда не сможет вернуть Крым, — признался он.
Зеленский, тем не менее, поклялся сделать всё возможное, чтобы эту проблему решить — вопрос лишь в том, что у Киева для этого нет никаких ресурсов, а коллективному Западу чем дальше, тем безразличнее, какой флаг развевается над Крымом.
И это — самое слабое место в позиции Зеленского, потому что мало кто в Европе горит желанием таскать своими руками киевские каштаны из огня российско-украинского диспута.
Примечательно, что уходящая со своего поста канцлер ФРГ Ангела Меркель за день до открытия форума физически находилась в Киеве, однако своим присутствием саммит не почтила. Для нее было бы просто неприлично участвовать в антироссийском, как охарактеризовал его спикер Кремля Дмитрий Песков, мероприятии на следующий день после вполне дружелюбных переговоров с Владимиром Путиным.
Присутствие на саммите германского министра экономики Питера Альтмайера ни в коей степени не выглядело полноценной заменой, как и приезд на «Платформу» министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм.
Хотим заявить, что транзит газа через Украину будет продолжаться и после 2024 года, — пообещал Альтмайер, тем самым просигнализировав, что для Германии судьба газопровода «Северный поток-2» важнее, чем судьба Крыма.
Из крупных региональных держав вполне однозначно в поддержку возвращения Крыма в состав Украины высказалась Турция, подчеркнув, что у Анкары есть отдельный интерес к правам крымских татар. Обращает на себя внимание оговорка, что Анкара не ожидает, что крымский вопрос будет решен в сколь-нибудь обозримом будущем.
Мы выступаем за территориальную целостность Украины и Крыма и подчеркиваем нашу поддержку вместе с другими дружественными и союзными странами. Саммит открывает страницу поиска мирного длительного возвращения Крыма в Украину, — подчеркнул глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Вполне ожидаемо, что активнее всего усилия Киева поддержали представители стран, которые 30 лет назад были с Украиной частями общей страны (в частности, Грузии и Латвии), а теперь рассматривают перспективу воссоединения уже в рамках евроатлантического сообщества.
Это представляет собой беззастенчивое нарушение международного права, и оно остается на международной повестке дня. Уважение к границам и территориальной целостности остается основой для мира, – заявил латвийский президент Эглис Левитс.
В таком же духе высказался и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, бывший премьер-министр Латвии.
Мы в Балтии знаем, что такое потеря свободы и суверенитета. Крым — это Украина, — процитировал он слоган конференции.
Однако подобные выступления звучали политическим фальцетом. С ними явно диссонировали выступления представителей других малых стран, к примеру, Словении, президент которой Борут Пахор прямо заявил, что Любляна не намерена ссориться с Москвой из-за Крыма.
У Словении хорошие отношения и с Украиной, и с Россией. Будучи убежденным сторонником добрососедских отношений, я искренне желаю обеим странам каким-либо образом уладить свои двусторонние отношения, — заявил Пахор.
Примерно в том же духе высказался президент Финляндии Сауле Ниисте, призвавший «возродить дух Хельсинки»:
Принципы, которые с 1975 года регулируют отношения между государствами — суверенитет, воздержание от угрозы или использования силы, нерушимость границ и территориальная целостность. Финляндия поддерживает международные усилия по восстановлению международной целостности Украины, — сказал он.
Политический цирк
«Крымская платформа» может считаться успехом или провалом в зависимости от того, какова была цель ее создания, сказал NEWS.ru политолог Алексей Мартынов.
Если целью было снять очередную серию телешоу «95-й квартал», в котором Зеленский был занят до того, как стал президентом, то шоу вполне удалось. Но если считать конференцию попыткой вызвать какой-то международный резонанс, то иначе как политической мастурбацией это не назовешь.
По мнению политолога, от «Крымской платформы» просто сквозило глубоким провинциализмом, и это не приблизило, а напротив, отдалило еще больше и без того фантасмагорические перспективы возвращения Крыма в состав Украины.
Киеву надо время от времени напоминать Западу, что Украина всё ещё существует. Но с каждым разом формы такого напоминания становятся всё смешнее, и всё больше напоминает анекдот про бедного родственника, который шлет богатым телеграммы «Пришлите денег, иначе я к вам сам приеду». Всё это просто дурно пахнет, – считает Мартынов.
С ним согласен гендиректор Российского Совета по международным делам Андрей Кортунов, который сказал NEWS.ru, что задачей организаторов «Крымской платформы» было не дать международному сообществу забыть про данную тему, а вовсе не достижение каких-то практических результатов.
Лидеры ведущих западных стран потому и проигнорировали конференцию, что для них не имеет смысла участвовать в сугубо декларативном событии, на котором никаких решений принято быть не может по определению. На конференции ничего нового не прозвучало и не могло прозвучать – её участники повторили свои позиции, которые были известны и до конференции.
По мнению политолога, больше всего для невозвращения Крыма в состав Украины делает сам Киев, где взят курс на построение моноэтнического государства, в котором русскоязычные крымчане не видят своего места. Но ни о каких планах восстановления хотя бы гуманитарных связей между полуостровом и украинским «материком» в зале «Крымской платформы» не было сказано ни слова.