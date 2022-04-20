«Отобьют все атаки»: политолог усомнился в успехе турецкой военной операции

Турецкое правительство в рамках военной операции хочет взять штаб Рабочей партии Курдистана (РПК), но противник спокоен и готов к партизанской войне, сообщил политолог и востоковед Семен Багдасаров ИА SM-News. Он отметил, что бои идут на фронте в 200-250 километров, который может расшириться ближе к границе с Сирией.

Это (штаб. — NEWS.ru) целый город, вырубленный в скалах. Фабрики, заводы по ремонту оружия, пошиву одежды, штабы и так далее. Там находится всё руководство РПК, в том числе командующий силами самообороны Мурат Карайылан. Они абсолютно спокойны. Считаю, что они отобьют все атаки с потерями для турецких сил. Уже есть сообщения о сбитых самолётах, вертолётах и погибших спецназовцах. Это горный район. У них есть огромный опыт ведения партизанской войны, огромный опыт, − сказал Багдасаров.

Политолог объяснил, что война между турецким правительством и РПК продолжается более 40 лет. И военные действия ведутся именно против боевых отрядов партии, не против курдов, отметил он.

Ранее Турция начала масштабную наступательную операцию на севере Ирака против боевиков РПК. Министр национальной обороны Хулуси Акар заявил, что кампания преследует цель предотвратить трансграничные нападения леворадикальной группировки, которую Анкара считает угрозой своей национальной безопасности. Действия турецкой стороны могут стать раздражителем для Ирана, который видит в севере Ирака зону своих интересов.