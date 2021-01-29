Отношения с чистого листа: Мадуро дрейфует в сторону США

Нефтяные гиганты ведут переговоры с администрацией Джо Байдена о снятии санкций с Венесуэлы. Соответствующие усилия прикладывают американская Chevron и индийская Reliance Industries. Появляются признаки, что ослабления ограничительных мер ожидает и венесуэльская госкомпания PDVSA. Она решила пойти Вашингтону навстречу и откровенно сообщить о своём лобби в США — в соответствии с местным законодательством.

О возможном снятии рестрикций представители Chevron и Reliance Industries пытаются договориться с высокопоставленными чиновниками Госдепартамента США. Пока что дискуссии проходят в режиме видеоконференций.

Начиная с 2017 года Вашингтон последовательно вводил санкции против нефтяной промышленности Боливарианской Республики, применив эмбарго, вторичные ограничения и внесение в чёрный список всех судоходных компаний и судов, которые могли заниматься перевозками. Одна из последних мер — когда Министерство финансов США нанесло удар по сделкам в сфере обмена нефти на топливо и пригрозило множеству транснациональных корпораций «наказанием» за интерес к венесуэльскому нефтепрому.

Сообщается, что Reliance Industries теперь ведёт официальное лоббирование в Вашингтоне с целью снятия тех запретов, которые появились в последние недели президентства Дональда Трампа. Нефтяной гигант и другие индийские компании в прошлом были готовы стать одними из основных торговых партнёров PDVSA, однако угроза введения американских вторичных санкций остановила эти планы.

Интересно, что недавно PDVSA решила сделать шаг в сторону большей прозрачности и проинформировать американскую исполнительную власть обо всех своих усилиях в сфере лоббирования в США. Так, в базу данных Минюста поступила документация , которая свидетельствует, что в период с 2015 по 2018 год представители PDVSA в Америке потратили свыше $20 млн на продвижение своих интересов, на кампанию в сфере связей с общественностью и на юридическое представительство.

В частности, Минюст США был уведомлен, что венесуэльская компания через контрагента покупала рекламные объявления в крупнейших национальных газетах, «чтобы повлиять на точку зрения правительства США и американской общественности на режим санкций в отношении Венесуэлы в течение указанного периода». Помимо этого, PDVSA прибегала к услугам лоббистского бюро Interamerican Consulting для того, чтобы продвигать свою повестку «среди важных государственных должностных лиц» и получать консультации и помощь в том, что касается информирования политиков о значении работы самой венесуэльской компании.

Джо Байден Jim LoScalzo/Pool via CNP/Global Look Press

Как обращают внимание наблюдатели, раскрытие информации, вероятно, произошло в связи с ожиданиями венесуэльского руководства, что двусторонняя напряжённость будет ослаблена при Джо Байдене. Надежду на это дают в том числе те давние связи, которые налажены между президентом Николасом Мадуро и Грегори Миксом — новым посланником комитета палаты представителей по международным отношениям. Его рассматривают как возможный канал обратной связи.

Неслучайно после состоявшейся в январе инаугурации Байдена Мадуро выступил с заявлением, в котором призвал своего американского коллегу пересмотреть качество контактов между Вашингтоном и Каракасом. В частности, глава государства призвал перевернуть страницу в отношениях, которая «наполнена огромным количеством лжи, манипуляций и ненависти». Мадуро в связи с этим выразил надежду на «глубокое и тщательное исправление ситуации». Вероятно, в этом ему будут помогать и нефтяные компании, заинтересованные в контрактах с Венесуэлой.