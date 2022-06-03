Отношение всего мира к России назвали шоком для Запада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский Кремль

Отношение всего мира к России шокирует Запад: большинство жителей планеты любят Россию, а негативно к ней относятся преимущественно в странах Европы, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на данные соцопросов от InfoBrics. Позитивное отношение сохранилось в Китае, Индии, Египте, Вьетнаме, Алжире, Пакистане, Саудовской Аравии и других государствах.

Тот факт, что мир не поддаётся информационной обработке, действительно шокирует западный истеблишмент. <...> Результаты опросов должны были крайне разочаровать западный истеблишмент, поскольку его огромная пропагандистская машина стоимостью в триллион долларов в значительной степени бессильная вне политического Запада, — сообщает издание.

Также отмечается, что вводя антироссийские санкции, представители Запада изначально заверяли: они будут направлены только против руководства страны и экономики, но не против граждан.

Посольство России в Вашингтоне ранее раскритиковало западные СМИ за обвинения в разжигании геноцида на Украине. Дипломаты назвали такие высказывания «очередными русофобскими инсинуациями» и «кампанией по демонизации российских вооружённых сил». Свою критику посольство опубликовало в социальных сетях.