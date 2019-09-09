https://static.news.ru/photo/db881840-d34d-11e9-ad0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Датская полиция потратила четыре миллиона крон ($600 тысяч) на подготовку к визиту в страну президента США Дональда Трампа, впоследствии отменённому.

В итоговой сумме учтены компенсации сотрудникам полиции за аннулированные отпуска на время запланированного визита американского лидера, пишет Bloomberg .

Как писал News.ru ранее, гигантский надувной шар Trump Baby («малыш Трамп») со смартфоном в руке был запущен в Копенгагене 2 сентября, когда в датскую столицу должен был приехать президент США. Несмотря на отмену визита, активисты всё же решили запустить фигуру в воздух. В Дании 2–3 сентября, когда в стране должен был находиться Дональд Трамп, планировались несколько демонстраций против него.