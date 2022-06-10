Открыт первый автомобильный мост между Россией и Китаем В Благовещенске открыли первый автомобильный мост между Россией и Китаем

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Грузовое движение запущено по международному автомобильному мосту Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур. Церемония открытия первого моста между Россией и Китаем прошла с помощью телемоста из студий в Москве, Владивостоке, Пекине и площадок Благовещенска и Хэйхэ. Об этом пишет РИА Новости.

По трансграничному мосту между РФ и КНР через пункт пропуска «Кани-Курган — Хэйхэ» прошли первые грузовики. В Китай отправились восемь российских тягачей, использующих в качестве топлива сжиженный природный газ. В Россию, в свою очередь, въехали восемь машин, везущие автомобильные шины и комплектующие для электрооборудования.

Строительство моста через Амур началось в декабре 2016 года и велось одновременно с двух берегов. Изначально открытие объекта планировалось в ноябре 2020 года, однако по причине сложной эпидемической ситуации мероприятие перенесли.

Строительство моста обошлось в 19 млрд рублей, из них 14 млрд — объём инвестиций с российской стороны. Длина моста составляет 1080 метров, он имеет две полосы, общая ширина проезжей части 11 метров.

Предполагается, что ежедневно по нему смогут проезжать 630 грузовиков, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.